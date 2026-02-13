Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет

Одразу шість планет Сонячної системи вишикуються в ряд на нічному небі, а пік видовища припаде на останній день зими

Наприкінці лютого любителі космосу зможуть спостерігати унікальне астрономічне явище. Усі бажаючі матимуть змогу побачити на небосхилі одночасно Меркурій, Венеру, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

Повідомляється, що планети почнуть шикуватися вже з 14–15 лютого, небесне видовище досягне свого апогею 28 лютого. Саме в цей день усі шість небесних тіл перебуватимуть максимально близько одне до одного.

Науковці радять починати спостереження через 30 хвилин після заходу Сонця. Дивитися потрібно на західний горизонт.

«Для того, щоб планету було видно неозброєним оком, вона має перебувати щонайменше на кілька градусів вище від горизонту, а краще – на 10 градусів або вище», – наголошують фахівці.

За даними NASA, спостереження за кількома планетами може тривати від кількох тижнів до більше місяця, оскільки рухи планет повільні та поступові. Деякі люди можуть побачити вирівнювання вже цими вихідними, але саме 28 лютого особливо примітним є те, що планети будуть найщільніше згруповані, і на вечірньому небі можна буде побачити кілька планет разом.

Зауважимо, що подібні події трапляються рідко. Для порівняння, попередній великий парад за участю семи планет відбувся 27 лютого 2025 року, і наступного разу подібне повториться аж у 2040 році.

Нагадаємо, сонячні електростанції в космосі загрожують супутникам. Учені змоделювали, що може статися, якщо потужний лазерний промінь потрапить у супутник.

США і Китай змагаються у створенні космічної сонячної енергетичної інфраструктури, яка цілодобово передаватиме електроенергію на Землю. Але все більшою проблемою стає перевантаженість навколоземної орбіти великою кількістю супутників.

Це може стати ще більшою проблемою до моменту запуску прототипів космічних сонячних електростанцій наприкінці цього десятиліття. У той час як компанії зі США і Китаю планують продемонструвати технологію передачі сонячної енергії з космосу на Землю вже в найближчому майбутньому, автори нового дослідження попереджають, що потужні лазери, що передають енергію з космічних електростанцій, можуть завдати серйозної шкоди супутникам.