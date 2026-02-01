Головна Техно HiTech
SpaceX хоче розмістити в космосі центри обробки даних для штучного інтелекту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Ілон Маск заявив, що в майбутньому саме космос стане найдешевшим місцем для розміщення систем штучного інтелекту
фото: SpaceX

Компанія вважає, що її новий задум допоможе обробляти дедалі більші обсяги інформації, необхідні для розвитку ШІ-технологій

Компанія SpaceX Ілона Маска хоче запустити до одного мільйона супутників на орбіту, які мають стати космічними центрами обробки даних для штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

SpaceX звернулася до Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) із проханням дозволити запуск до одного мільйона супутників для створення мережі орбітальних дата-центрів навколо Землі. За задумом компанії, супутники отримуватимуть енергію від Сонця та охолоджуватимуться природним шляхом у космосі без використання води. Якщо задум вдасться, така система буде дешевшою та екологічнішою за наземні дата-центри. Передбачається, що нова мережа допоможе обробляти дедалі більші обсяги інформації, необхідні для розвитку ШІ-технологій.

У компанії назвали проєкт кроком до створення «цивілізації другого рівня за шкалою Кардашева» – тобто такої, що зможе використовувати сонячну енергію для потреб людства та підтримки мільярдів користувачів штучного інтелекту.

Запустити супутники планується на базі ракети Starship. Розмістять обладнання на висоті від 500 до 2000 кілометрів, щоб супутники мали постійний доступ до сонячного світла. Між собою супутники з’єднуватимуться за допомогою лазерного зв’язку, що дозволить швидко передавати дані.

Ілон Маск заявив, що в майбутньому саме космос стане найдешевшим місцем для розміщення систем штучного інтелекту.

Нагадаємо, компанія SpaceX на прохання Міністерства оборони України почала запроваджувати перші обмеження, які ускладнюють використання супутникового зв’язку Starlink російськими військами для ударів дронами по Україні. 

Раніше Сили оборони знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX. На знімках, які отримало ЗМІ, видно супутникову антену, де залишились серійні номери.

До слова, компанія Ілона Маска Starlink у 2026 році почне змінювати розташування своїх супутникових угрупувань. Компанія планує знизити висоту орбіти всіх апаратів для зменшення ризиків у навколоземному просторі. 

