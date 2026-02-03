Головна Техно Телеком
SpaceX Ілона Маска придбала xAI: компанії об’єднують ШІ, космос і соцмережу X

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Маск заявив, що вже протягом 2-3 років космос може стати найдешевшим середовищем для генерації обчислювальних потужностей штучного інтелекту
Угоду уклали напередодні очікуваного первинного публічного розміщення акцій SpaceX

Компанія SpaceX, що належить американському бізнесмену, мільярдеру Ілону Маску, придбала стартап xAI, який займається розробкою штучного інтелекту та володіє соціальною платформою X. Про це пише ABC News, передає «Главком».

Про угоду Маск повідомив 2 лютого, зазначивши, що її метою є створення єдиного технологічного простору, який об’єднає штучний інтелект, ракети, супутниковий інтернет і глобальні інформаційні платформи. За його словами, компанії планують розвивати центри обробки даних ШІ безпосередньо в космосі, що, на думку бізнесмена, є єдиним шляхом масштабування передових AI-систем у майбутньому.

Угоду уклали напередодні очікуваного первинного публічного розміщення акцій SpaceX, яке може відбутися пізніше цього року. За даними Bloomberg, вартість об’єднаної компанії може перевищити 1,2 трлн доларів, що зробить її найдорожчою приватною компанією у світі, однак офіційного підтвердження цієї оцінки наразі немає.

Маск заявив, що вже протягом 2-3 років космос може стати найдешевшим середовищем для генерації обчислювальних потужностей штучного інтелекту. Водночас xAI раніше зазнавала критики через роботу свого AI-бота Grok і перебуває під перевірками регуляторів у США та ЄС.

Як повідомлялось, компанія SpaceX Ілона Маска хоче запустити до одного мільйона супутників на орбіту, які мають стати космічними центрами обробки даних для штучного інтелекту. 

Запустити супутники планується на базі ракети Starship. Розмістять обладнання на висоті від 500 до 2000 кілометрів, щоб супутники мали постійний доступ до сонячного світла. Між собою супутники з’єднуватимуться за допомогою лазерного зв’язку, що дозволить швидко передавати дані.

Теги: інтернет космос SpaceX штучний інтелект Ілон Маск

