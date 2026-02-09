Маск окреслив новий пріоритет космічної експансії SpaceX

Компанія планує створити самодостатнє поселення на Місяці швидше, ніж на Марсі

Мільярдер Ілон Маск повідомив, що SpaceX змінює стратегічний фокус і зосереджується на створенні самодостатнього міста на Місяці, відкладаючи реалізацію аналогічного проєкту на Марсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі X.

For those unaware, SpaceX has already shifted focus to building a self-growing city on the Moon, as we can potentially achieve that in less than 10 years, whereas Mars would take 20+ years.



The mission of SpaceX remains the same: extend consciousness and life as we know it to… — Elon Musk (@elonmusk) — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2026

«SpaceX уже перенесла фокус на будівництво самодостатнього міста на Місяці, оскільки ми потенційно можемо досягти цього менш як за 10 років, тоді як на Марсі це займе понад 20 років», – зазначив Маск.

Він пояснив, що реалізація марсіанського проєкту ускладнюється орбітальною динамікою. За його словами, запуск ракет на Марс можливий лише під час максимального зближення планет, яке відбувається приблизно раз на 26 місяців, а сам переліт триває близько пів року.

Натомість польоти до Місяця можуть здійснюватися значно частіше. «Це означає, що ми можемо побудувати місто на Місяці набагато швидше, ніж на Марсі», – вказав засновник SpaceX, зазначивши, що до супутника Землі можна вирушати приблизно кожні 10 днів і досягати його за два дні.

Водночас Маск наголосив, що компанія не відмовляється від довгострокової мети колонізації Марса. За його словами, SpaceX планує розпочати відповідні роботи приблизно через 5–7 років. «Але пріоритет - забезпечити майбутнє цивілізації, а Місяць – це швидше», – додав він.

До слова, Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили $800 млрд. Зростання капіталу відбулося після об’єднання компаній SpaceX і xAI в єдину технологічну структуру. За оцінкою видання, ця угода збільшила статки підприємця на $84 млрд – до $852 млрд. Загальну вартість новоствореної компанії оцінили приблизно у $1,25 трлн.