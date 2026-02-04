Єврокомісія оголосила про загрози супутникам з боку РФ

У Брюсселі заявили, що мають інструменти для виявлення й стримування таких дій

Європейська комісія заявила, що добре обізнана з атаками Росії на супутники та інші космічні активи Європейського Союзу і здатна виявляти та стримувати такі загрози. Про це повідомляє «Главком» з посиланням «Європейську правду».

За словами речника Єврокомісії Тома Реньє: Росія націлювалася на європейські космічні активи «роками, якщо не десятиліттями», і в ЄС добре обізнані з цією проблемою. «Націлювання на європейські космічні активи або супутники – це те, чим Росія займалася роками, якщо не десятиліттями… Ми дуже добре обізнані з цією проблемою», – заявив Реньє.

Він наголосив, що Євросоюз має низку інструментів для захисту своїх космічних систем. «По-перше, у нас є Galileo, який вже існує і здатний виявляти та стримувати такі атаки. Крім того, нещодавно ми зробили крок вперед у наших чотирьох європейських флагманських програмах, які ми запропонували у нашій дорожній карті оборони», – розповів він.

За словами Реньє, разом із державами-членами ЄС реалізує флагманський проєкт European Space Shield, який має захищати супутники та космічні активи.«Ми знаємо, що Росія це робить, і ми готові протистояти цьому, якщо виникне потреба», – підкреслив речник.

До слова, під час міжнародної конференції в Осло колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес закликав європейські країни посилити власну оборонну відповідальність і не покладатися виключно на Сполучені Штати. Він наголосив, що Європа має достатній економічний і військовий потенціал для самостійного стримування Росії, однак потребує більшої політичної рішучості та єдності.

За його словами, Росія використовує системний тиск і дестабілізацію з метою послаблення підтримки України, а відсутність жорсткої реакції лише заохочує подальшу агресію. Водночас у самому НАТО існують різні оцінки оборонних можливостей Європи: частина лідерів вважає, що для створення повноцінної автономної системи безпеки державам ЄС довелося б суттєво збільшити витрати на оборону.