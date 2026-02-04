Головна Світ Політика
search button user button menu button

Єврокомісія оголосила про загрози супутникам з боку РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Єврокомісія оголосила про загрози супутникам з боку РФ
Космос став новим полем протистояння ЄС і Росії
фото з відкритих джерел

У Брюсселі заявили, що мають інструменти для виявлення й стримування таких дій

Європейська комісія заявила, що добре обізнана з атаками Росії на супутники та інші космічні активи Європейського Союзу і здатна виявляти та стримувати такі загрози. Про це повідомляє «Главком» з посиланням «Європейську правду».

За словами речника Єврокомісії Тома Реньє: Росія націлювалася на європейські космічні активи «роками, якщо не десятиліттями», і в ЄС добре обізнані з цією проблемою. «Націлювання на європейські космічні активи або супутники – це те, чим Росія займалася роками, якщо не десятиліттями… Ми дуже добре обізнані з цією проблемою», – заявив Реньє.

Він наголосив, що Євросоюз має низку інструментів для захисту своїх космічних систем. «По-перше, у нас є Galileo, який вже існує і здатний виявляти та стримувати такі атаки. Крім того, нещодавно ми зробили крок вперед у наших чотирьох європейських флагманських програмах, які ми запропонували у нашій дорожній карті оборони», – розповів він.

За словами Реньє, разом із державами-членами ЄС реалізує флагманський проєкт European Space Shield, який має захищати супутники та космічні активи.«Ми знаємо, що Росія це робить, і ми готові протистояти цьому, якщо виникне потреба», – підкреслив речник.

До слова, під час міжнародної конференції в Осло колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес закликав європейські країни посилити власну оборонну відповідальність і не покладатися виключно на Сполучені Штати. Він наголосив, що Європа має достатній економічний і військовий потенціал для самостійного стримування Росії, однак потребує більшої політичної рішучості та єдності.

За його словами, Росія використовує системний тиск і дестабілізацію з метою послаблення підтримки України, а відсутність жорсткої реакції лише заохочує подальшу агресію. Водночас у самому НАТО існують різні оцінки оборонних можливостей Європи: частина лідерів вважає, що для створення повноцінної автономної системи безпеки державам ЄС довелося б суттєво збільшити витрати на оборону.

Теги: Європа космос росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Канчельскіс незаконно відвідував анексований Крим
ГУР оновило перелік спортсменів з Росії, які підтримують війну: хто потрапив до списку
Сьогодні, 15:38
Нарендра Моді розповів про розмову з Дональдом Трампом
Чи відмовилася Індія від російської нафти? Заява Моді
Вчора, 06:44
Через тривалі брекаути унаслідок російських обстрілів по всій Україні продовжують роботу пункти незламності
Литва ініціює нові справи в МКС через удари РФ по енергетиці України
31 сiчня, 01:40
Зростання експорту відбулося паралельно зі стрімким скороченням внутрішніх золотих резервів РФ
Росія збільшила експорт золота до Китаю у девʼять разів: причина
30 сiчня, 07:17
У грудні більшість російських нафтопродуктів перевозили танкери країн G7+, а не «тіньовий флот»
Росія експортує нафту танкерами країни G7+
23 сiчня, 21:39
Папис «слава россии» на полоненому могли зробити російські хірурги в ДОКТМО
Названо російських хірургів, які могли випалити на тілі українського бранця «слава России»
20 сiчня, 21:31
Додатковий удар по бізнесу завдаватиме податкова політика
Економіка РФ входить у фазу «дорогих грошей» – розвідка
18 сiчня, 11:36
У минулому році Тихонов відзначився людиноненависницькою заявою щодо України
Чотириразовий олімпійський чемпіон з Росії поскаржився на низьку пенсію
16 сiчня, 12:43
За даними ЗМІ, Ілля Бугай нині проживає в Москві
Власником захопленого США російського танкера виявився бізнесмен із Криму
8 сiчня, 18:33

Політика

Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
Естонія відправила енергетичний вантаж в Україну
Естонія відправила енергетичний вантаж в Україну
Єврокомісія оголосила про загрози супутникам з боку РФ
Єврокомісія оголосила про загрози супутникам з боку РФ
Молдова ухвалила рішення про гуманітарну допомогу Україні
Молдова ухвалила рішення про гуманітарну допомогу Україні
Чи говоритиме Путін із Макроном? Кремль зробив заяву
Чи говоритиме Путін із Макроном? Кремль зробив заяву
Переговори в Абу-Дабі: Умєров повідомив перші деталі
Переговори в Абу-Дабі: Умєров повідомив перші деталі

Новини

Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Сьогодні, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua