«Я закохався в цю зброю». Зірка фільму «Ти – космос» розповів про своє захоплення

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Військовий та актор Володимир Кравчук розповів про свій бойовий досвід
фото: АрміяInform

Актор поділився спогадами про службу в лавах ЗСУ

Актор фільму «Ти – космос» Володимир Кравчук поділився своїм захопленням, яке він знайшов під час служби в армії. Про це актор та лейтенант ЗСУ Володимир Кравчук розповів в інтерв’ю АрміяInform, передає «Главком».

Володимир Кравчук був кулеметником на службі в ЗСУ. Саме це зацікавило його на фронті. «І оскільки був кулеметником, мені дуже цікаві кулемети. Я насправді закохався в цю зброю зі власної ініціативи завжди шукаю героїв-кулеметників, або якісь цікаві саме кулеметні історії», – зізнався Володимир Кравчук.

Військовий розповів, що під час роботи кореспондетом на Армія ТБ він все одно цікавився кулеметами.  Кравчук мріяв зняти на камеру один іноземний кулемет. «Дуже багато нам зайшло іноземних систем. Із останнього – зняв Minigun М134. Це була моя мрія, я за ним дуже довго полював. Як тільки побачив, що вони вже є в Україні на озброєнні, я розшукав, в якому підрозділі, і потім зміг зняти. Оце таке одне з моїх особистих досягнень – я тішуся, що все ж таки вдалось зняти і трішечки навіть понасипати з «Мінігана», – розповів лейтенант.

Крім цього, Володимир Кравчук розповів про свій бойовий досвід. «На Сумщині ми були в селищі Хотінь, стояли під самим кордоном біля КПВВ і там працювали. І по нас танк працював… І в Куп’янську були під час Куп’янської кампанії влітку двадцять третього, у Синьківці, у Степовій Новоселівці. Також різні позиції були: і друга лінія, і нулі. Ми були придані бригаді та по суті, куди посилали, тим завданням і займались», – поділився захисник.

Одним зі спогадів під час служби Володимир Кравчук назвав те, як він вночі наткнувся на окупанта. «Запам’яталось, як вночі виявив на чергуванні кацапа, який ходив, найімовірніше, розміновував. Я в теплак його побачив, але теплак був ручний… Думаю, що він тут ходить? І я намагався з автомата насипати, ну хоча б десь у ту сторону. Насипав йому, він десь там заліг чи втік. Не знаю, до речі, його долю – чи вбив, чи може просто налякав» , – згадав військовий.

Володимир Кравчук працює не лише актором. У 2023 році його призначили спецкореспондентом в Армія ТБ. «Я насправді давно хотів спробувати себе в якійсь такій ролі. Ми працювали, їздили на позиції до хлопців, знімали сюжети про військових, про війну, яка вона є, з перших уст. У мене був Донецький напрямок, я з тими бригадами працював, що там були», – зазначив Кравчук.

Під час роботи в Армія ТБ Володимир Кравчук намагався зробити власне шоу. Наприклад, актор був ведучим шоу «Бажаю смачного», де продив огляди сухпаїв військових. Також Кравчук згадав про проєкт «Мобілізований і строковий».

Нагадаємо, що захиснику Володимиру Кравчуку присвоїли почесне звання Заслуженого артиста України. У 2022 році Володимир Кравчук став кулеметником у 87-му батальйоні 106-ї окремої бригади територіальної оборони.

Актор також відомий за головною роллю у фільмі «Ти – космос» режисера Павла Острікова.Фільм «Ти – космос» є українською науково-фантастичною стрічкою, робота над якою тривала з 2015 року. Картина здобула нагороди на Європейському фестивалі фантастичного кіно у Страсбурзі та фестивалі Hallucinations Collectives у Ліоні.

Теги: військові актор

Читайте нас

