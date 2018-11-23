Унікальний підхід до відбору та оцінювання суддів в Україні мінімізує політичний вплив, - експерти ЄС



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Презентації звіту проекту Європейського Союзу «Право-Justice» - «Відбір та оцінювання суддів», 23 листопада, Київ Фото: Укрінформ

Експерти зазначають, що українська процедура оцінювання з метою відбору або визначення рівня кваліфікації суддів є унікальною за своїм обсягом та змістом

Експерти проекту Європейською союзу «Право-Justice» відзначають, що Україна мінімізувала політичний вплив на судову владу. Відтепер судді призначаються лише за результатами процедури складного конкурсного відбору.

Про це сказано у звіті «Відбір та оцінювання суддів», що презентований 23 листопада у Києві.

Завдяки роботі Ради з питань судової реформи вперше в українській історії був зроблений практичний перехід від окремих ініціатив до більш системного підходу до реформ у галузі юстиції.

«Ви зробили щось, що в інших країнах розвивалось протягом багатьох років. А ви зробили її у короткий термін і навіть спробували - це вже велике досягнення», - сказав Георг Става, директор Департаменту міністерства юстиції Австрії, експерт проекту ЄС «Право-Justice».

У більшості країн новий підхід, який застосувала Україна до відбору та кваліфікаційного оцінювання чинних суддів, ще ніколи не застосовувався до державного сектора в цілому, не кажучи про судову владу.

Експерти зазначають, що українська процедура оцінювання з метою відбору або визначення рівня кваліфікації суддів є унікальною за своїм обсягом та змістом у світі та має специфічні особливості.

А саме:

складність та комплексність процедур і методик оцінювання кандидатів;

участь громадянського суспільства;

високий рівень технократичності при проведенні оцінювання кандидатів, у рамках якого оцінюються не тільки юридичні знання, а й їхня соціальна компетентність та психологічні здібності на основі встановлених критеріїв.

Психологічне тестування заслуговує окрему увагу, оскільки під час нього перевіряються загальні знання та навички (IQ) суддів та кандидатів, етика та доброчесність, соціальні компетенції, схильність до патопсихологічних ризиків та інші соціальні та управлінські навички.

«Психологічне тестування вже позитивно вплинуло на загальний процес, виступаючи в ролі важливої процесуальної гарантії, що обмежує дискрецію Комісії в частині оцінювання соціальних та психологічних характеристик кандидата на суддівську посаду», - йдеться у звіті.

Суттєва вага методу психологічного тестування, який можна порівняти з методами, що вже застосовуються, хоча й у менших масштабах, у деяких країнах ЄС; є гарною базою для отримання детальної експертної оцінки особистості кандидата.

Експерти також визнають, що не лише судді, адвокати та науковці-правники з відповідним професійним досвідом відтепер можуть подати свою кандидатуру на зайняття суддівської посади у Верховному суді, апеляційних та спеціалізованих судах.

Нагадаємо, у 2016 році Україна розпочала процес системного перезавантаження судової влади шляхом запровадження обов’язкового кваліфікаційного оцінювання всіх діючих суддів з метою підтвердження ними здатності відправляти правосуддя. Перезавантаження судової влади також включає в себе відбір нових суддів та створення нових судів. Більше 6000 суддів та кандидатів на суддівські посади пройдуть через процедури, розроблені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ).