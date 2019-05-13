Упізнано тіла 40 жертв авіакатастрофи в «Шереметьєво»
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Робота з ідентифікації ще одного загиблого - громадянина США - буде завершена найближчим часом, заявили в СК РФ
Завершено впізнання останків загиблих у катастрофі літака Superjet, який загорівся під час аварійної посадки в аеропорту «Шереметьєво».
Про це повідомляє в понеділок, 13 травня, Слідчий комітет РФ.
«В рамках кримінальної справи завершено молекулярно-генетичні експертизи тіл 40 загиблих, всі вони ідентифіковані. Робота з ідентифікації ще одного загиблого - громадянина США - буде завершена найближчим часом», - заявили в СК.
Зазначається, що допитано потерпілих в результаті авіакатастрофи, персонал аеропорту, співробітників ПАТ «Аерофлот» та інших осіб, які можуть мати важливу для слідства інформацію. Слідчі з фахівцями МАК продовжують вивчення даних вилучених бортових самописців лайнера.
У службах аеропорту «Шереметьєво», а також ПАТ «Аерофлот» проведено виїмки документів, що стосуються авіакатастрофи.
Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.
На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.
СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.
За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.
Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.