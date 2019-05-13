  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Упізнано тіла 40 жертв авіакатастрофи в «Шереметьєво»

    • Розсилка
    Авіакатастрофа сталася 5 травня.&nbsp;<span>При посадці загорівся фюзеляж літака</span> - Упізнано тіла 40 жертв авіакатастрофи в «Шереметьєво»
    Авіакатастрофа сталася 5 травня. При посадці загорівся фюзеляж літака

    Робота з ідентифікації ще одного загиблого - громадянина США - буде завершена найближчим часом, заявили в СК РФ

    Завершено впізнання останків загиблих у катастрофі літака Superjet, який загорівся під час аварійної посадки в аеропорту «Шереметьєво».

    Про це повідомляє в понеділок, 13 травня, Слідчий комітет РФ.

    «В рамках кримінальної справи завершено молекулярно-генетичні експертизи тіл 40 загиблих, всі вони ідентифіковані. Робота з ідентифікації ще одного загиблого - громадянина США - буде завершена найближчим часом», - заявили в СК.

    Зазначається, що допитано потерпілих в результаті авіакатастрофи, персонал аеропорту, співробітників ПАТ «Аерофлот» та інших осіб, які можуть мати важливу для слідства інформацію. Слідчі з фахівцями МАК продовжують вивчення даних вилучених бортових самописців лайнера.

    У службах аеропорту «Шереметьєво», а також ПАТ «Аерофлот» проведено виїмки документів, що стосуються авіакатастрофи.

    Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

    На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

    СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

    За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

    Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.

    Читайте також
    Росія авіація авіакатастрофа літак аеропорт авіаперевезення авіарейс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ