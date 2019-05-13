Упізнано тіла 40 жертв авіакатастрофи в «Шереметьєво»



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Авіакатастрофа сталася 5 травня. При посадці загорівся фюзеляж літака

Робота з ідентифікації ще одного загиблого - громадянина США - буде завершена найближчим часом, заявили в СК РФ

Завершено впізнання останків загиблих у катастрофі літака Superjet, який загорівся під час аварійної посадки в аеропорту «Шереметьєво».

Про це повідомляє в понеділок, 13 травня, Слідчий комітет РФ.

«В рамках кримінальної справи завершено молекулярно-генетичні експертизи тіл 40 загиблих, всі вони ідентифіковані. Робота з ідентифікації ще одного загиблого - громадянина США - буде завершена найближчим часом», - заявили в СК.

Зазначається, що допитано потерпілих в результаті авіакатастрофи, персонал аеропорту, співробітників ПАТ «Аерофлот» та інших осіб, які можуть мати важливу для слідства інформацію. Слідчі з фахівцями МАК продовжують вивчення даних вилучених бортових самописців лайнера.

У службах аеропорту «Шереметьєво», а також ПАТ «Аерофлот» проведено виїмки документів, що стосуються авіакатастрофи.

Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.