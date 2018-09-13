Ураган Флоренс наближується до США: скасували більше тисячі рейсів



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Ураган Флоренс четвертої категорії, що утворився над Атлантичним океаном може стати найсильнішим за десятиліття

Авіакомпанії у США скасували понад 1000 рейсів, запланованих на четвер і п’ятницю в штатах Північна Кароліна, Південна Кароліна та Вірджинія через ураган Флоренс, який наближається до східного узбережжя зі швидкістю вітрів 110 км/год, передає CNBC.

Ураган послабшав до другої категорії, але федеральні синоптики застерігають, що він може принести понад 2 футів (більше 60 см) опадів на узбережжі Північної Кароліни та на північному сході Південної Кароліни. А це у свою чергу може викликати «катастрофічні повені».

Міжнародний аеропорт Чарльстона у Південній Кароліні було закрито увечері в середу щонайменше до п’ятниці, повідомили у прес-службі. Робота також була призупинена в декількох менших аеропортах регіону.

#GOESEast captured the sunrise over #HurricaneFlorence as the Category 2 storm continues to move closer to the coastline. This storm is still expected to bring life-threatening storm surge flooding and catastrophic flash flooding. Latest updates: https://t.co/W96uhxGMGa pic.twitter.com/AsKHwIe8uB — NOAA Satellites (@NOAASatellites) 13 вересня 2018 р.

Американська авіакомпанія Southwest Airlines повідомила, що планує припинити вильоти з міжнародного аеропорту Північної Кароліни Шарлотт/Дуглас в четвер або в п’ятницю ввечері. Авіалінії American Airlines скасували більше 700 рейсів в регіоні аж до неділі.

#GOESEast got another incredible view of #HurricaneFlorence this afternoon. This "sandwich loop" shows the storm through a combination of visible and infrared satellite imagery. See more: https://t.co/PAwhs2mOkY pic.twitter.com/zw8ALO331G — NOAA Satellites (@NOAASatellites) 12 вересня 2018 р.

Нагадаємо, на Філіппіни насувається тайфун Манґхут - найпотужніший у 2018 році. Окрім Філіппін, Манґхут загрожує мешканцям південного узбережжя Китаю.