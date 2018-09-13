  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ураган Флоренс наближується до США: скасували більше тисячі рейсів

    • Розсилка
    Ураган Флоренс наближується до США: скасували більше тисячі рейсів

    Ураган Флоренс четвертої категорії, що утворився над Атлантичним океаном може стати найсильнішим за десятиліття

    Авіакомпанії у США скасували понад 1000 рейсів, запланованих на четвер і п’ятницю в штатах Північна Кароліна, Південна Кароліна та Вірджинія через ураган Флоренс, який наближається до східного узбережжя зі швидкістю вітрів 110 км/год, передає CNBC.

    Ураган послабшав до другої категорії, але федеральні синоптики застерігають, що він може принести понад 2 футів (більше 60 см) опадів на узбережжі Північної Кароліни та на північному сході Південної Кароліни. А це у свою чергу може викликати «катастрофічні повені».

    Міжнародний аеропорт Чарльстона у Південній Кароліні було закрито увечері в середу щонайменше до п’ятниці, повідомили у прес-службі. Робота також була призупинена в декількох менших аеропортах регіону.

    Американська авіакомпанія Southwest Airlines повідомила, що планує припинити вильоти з міжнародного аеропорту Північної Кароліни Шарлотт/Дуглас в четвер або в п’ятницю ввечері. Авіалінії American Airlines скасували більше 700 рейсів в регіоні аж до неділі.

    Нагадаємо, на Філіппіни насувається тайфун Манґхут - найпотужніший у 2018 році. Окрім Філіппін, Манґхут загрожує мешканцям південного узбережжя Китаю.  

    Читайте також
    США стихійні лиха літак аеропорт авіаперевезення надзвичайні ситуації
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ