Ураган Флоренс наближується до США: скасували більше тисячі рейсів

Ураган Флоренс четвертої категорії, що утворився над Атлантичним океаном може стати найсильнішим за десятиліття

Авіакомпанії у США скасували понад 1000 рейсів, запланованих на четвер і п’ятницю в штатах Північна Кароліна, Південна Кароліна та Вірджинія через ураган Флоренс, який наближається до східного узбережжя зі швидкістю вітрів 110 км/год, передає CNBC.

Ураган послабшав до другої категорії, але федеральні синоптики застерігають, що він може принести понад 2 футів (більше 60 см) опадів на узбережжі Північної Кароліни та на північному сході Південної Кароліни. А це у свою чергу може викликати «катастрофічні повені».

Міжнародний аеропорт Чарльстона у Південній Кароліні було закрито увечері в середу щонайменше до п’ятниці, повідомили у прес-службі. Робота також була призупинена в декількох менших аеропортах регіону.

#GOESEast captured the sunrise over #HurricaneFlorence as the Category 2 storm continues to move closer to the coastline. This storm is still expected to bring life-threatening storm surge flooding and catastrophic flash flooding. Latest updates: https://t.co/W96uhxGMGa pic.twitter.com/AsKHwIe8uB