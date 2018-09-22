Ураган «Флоренс» посів сьому сходинку в списку найбільш руйнівних ураганів в історії США



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Фото: УНІАН Ураган «Флоренс», який пронісся Кароліною, став одним з найбільш руйнівних в історії США

У США підрахували збитки від руйнівного урагану «Флоренс»

Ураган «Флоренс» завдав Північній і Південній Кароліні (США) збитки на суму від $38 до $50 мільярдів. Таку оцінку приводить рейтингове агентство Moody's, передає The Wall Street Journal, яку цитує «Інтерфакс Україна».

Повідомляється, що в дану суму врахували пошкодження нерухомості, транспортних засобів, а також втрати бізнесу через ураган «Флоренс». Таким чином, за сумою збитку «Флоренс» займає сьому сходинку в списку найбільш руйнівних ураганів в історії США.

У Moody's також оцінили сумарні виплати страхових компаній в результаті урагану в $$1,7-5 мільярдів. При цьому повідомляється, що «Флоренс» завдав збиток значно менший, ніж три урагану в 2017 році. Зазначимо, шкоду від урагану «Харві» оцінили в $133,5 мільярди, від «Марії» - $120 мільярдів, від «Ірми» - $84,2 мільярди.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 4 людини, зокрема одне немовля, загинули після того, як ураган «Флоренс» дістався берегів Сполучених Штатів.

Ввечері 14 вересня ураган першої категорії «Флоренс» досягнув штату Північна Кароліна в районі міста Вілмінгтон.