Ураган «Флоренс» досягнув берегів США: щонайменше 4 людини загинули



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ураган буде пересуватися по території Північної та Південної Кароліни всі вихідні

Щонайменше 4 людини, зокрема одне немовля, загинули після того, як ураган «Флоренс» дістався берегів Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN.

Ввечері 14 вересня ураган першої категорії «Флоренс» досягнув штату Північна Кароліна в районі міста Вілмінгтон.

Як передає телеканал з посиланням на місцевих чиновників, жертвами урагану в Північній Кароліні стали щонайменше 4 людини. Зокрема у Вілмінгтоні мати та немовля загинули після того, як на їхній дім впало дерево.

За даними місцевої лікарні, троє людей дістали поранення.

«Шторм буде невблаганно сунути по нашому штату декілька днів», — попередив перед ураганом населення губернатор Північної Кароліни Рой Купер.

Очікується, що ураган буде пересуватися по території Північної та Південної Кароліни всі вихідні, накриваючи певні місця по декілька разів.

Метеорологи Тhe National Weather Service заявили, що місцями очікується до 100 см опадів протягом трьох днів.

Таку ж кількість дощу принесли урагани «Деніс» та «Флойд» в 1999 році, але протягом 14 днів.

Зазначається, що станом на першу половину 14 вересня ураган Флоренс уже залишив без світла понад 620 тисяч людей в обох штатах, змусив 26 тисяч людей сховатися в укриттях, змусив зупинити роботу реакторів АЕС в місті Брунсвік і призвів до скасування понад 1100 польотів над східним узбережжям США на два наступні дні.

12 вересня у трьох штатах США запровадили режим надзвичайного станучерез наближення урагану «Флоренс».

Раніше повідомлялося, що у Північній Кароліні, Південній Кароліні та Вірджинії оголосили обов’язкову евакуацію понад мільйона мешканців через наближення урагану.

Як повідомлялося, до узбережжя Філіппін наближається найсильніший в 2018 році супертайфун «Мангхут». Через попередження про стихійне лихо тисячі жителів країни змушені евакуюватись.