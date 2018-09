Ураган «Флоренс» послабшав до тропічного шторму



В штатах Південна і Північна Кароліна зафіксовано майже 742 тис. відключень електроенергії

Ураган «Флоренс», що обрушився на США, послабшав до тропічного шторму. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на дані Національного центру з попередження ураганів.

У свою чергу, телеканал ABC передає, що в штатах Південна і Північна Кароліна зафіксовано майже 742 тис. відключень електроенергії.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 4 людини, зокрема одне немовля, загинули після того, як ураган «Флоренс» дістався берегів Сполучених Штатів.

Ввечері 14 вересня ураган першої категорії «Флоренс» досягнув штату Північна Кароліна в районі міста Вілмінгтон.

Як передає телеканал з посиланням на місцевих чиновників, жертвами урагану в Північній Кароліні стали щонайменше 4 людини. Зокрема у Вілмінгтоні мати та немовля загинули після того, як на їхній дім впало дерево.

За даними місцевої лікарні, троє людей дістали поранення.

«Шторм буде невблаганно сунути по нашому штату декілька днів», — попередив перед ураганом населення губернатор Північної Кароліни Рой Купер.

Outside the NWS Newport/Morehead City at 930 pm. pic.twitter.com/tErYVLRYQd — NWS Newport/Morehead (@NWSMoreheadCity) 14 вересня 2018 р.

WOW! This is the flooding from the Pungo River in Belhaven, NC, which has risen dramatically due to Hurricane #Florence. pic.twitter.com/ei5ZoaNaSD — David Charns WMTW (@DavidWMTW) 14 вересня 2018 р.

Очікується, що ураган буде пересуватися по території Північної та Південної Кароліни всі вихідні, накриваючи певні місця по декілька разів.

Метеорологи Тhe National Weather Service заявили, що місцями очікується до 100 см опадів протягом трьох днів.