Снігова негода накрила Іспанію та Францію: дороги в пастці (фото, відео)
Найбільше потерпає країна Басків, а також Наварра та Кантабрія
Європа потерпає від снігу, зокрема негода лютує і в Баварії. Шторм «Арвен»приніс сильні снігопади на північ Іспанії, йдеться у ТСН.Ранок 29 листопада.
Найбільше потерпає країна Басків, а також Наварра та Кантабрія. Завалило снігом майже півтори сотні доріг. Частину з них довелося закрити. Поки інші чистять, то там заборонили рух вантажівок.
Шторм накрив і північний захід Франції. Потерпають більше десятка регіонів. Частину з них накрили повені, в інших – падає сніг. Крім того, в горах тим часом обіцяють півметрові замети.
Перша заметіль сталася і в німецькій Баварії. Там уже потрохи відкриваються гірськолижні курорти. Втім, туди пускають лише вакцинованих від коронавірусу або з довідкою про перенесену хворобу.
До слова, у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні через снігопад та сильний вітер видимість обмежена до 40 метрів.
Нагадаємо, біля пункту пропуску Брузги на кордоні Польщі та Білорусі випав сніг – багато мігрантів побачили його вперше.