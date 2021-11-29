  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Снігова негода накрила Іспанію та Францію: дороги в пастці (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через сильний снігопад півтори сотні доріг довелося закрити - Снігова негода накрила Іспанію та Францію: дороги в пастці (фото, відео)
    Через сильний снігопад півтори сотні доріг довелося закрити
    фото скріншот відео

    Найбільше потерпає країна Басків, а також Наварра та Кантабрія

    Європа потерпає від снігу, зокрема негода лютує і в Баварії. Шторм «Арвен»приніс сильні снігопади на північ Іспанії, йдеться у ТСН.Ранок 29 листопада.

    Найбільше потерпає країна Басків, а також Наварра та Кантабрія. Завалило снігом майже півтори сотні доріг. Частину з них довелося закрити. Поки інші чистять, то там заборонили рух вантажівок.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Снігова негода накрила Іспанію та Францію: дороги в пастці (фото, відео)
    Снігова негода накрила Іспанію та Францію: дороги в пастці (фото, відео)
    Снігова негода накрила Іспанію та Францію: дороги в пастці (фото, відео)

    Шторм накрив і північний захід Франції. Потерпають більше десятка регіонів. Частину з них накрили повені, в інших – падає сніг. Крім того, в горах тим часом обіцяють півметрові замети.

    Перша заметіль сталася і в німецькій Баварії. Там уже потрохи відкриваються гірськолижні курорти. Втім, туди пускають лише вакцинованих від коронавірусу або з довідкою про перенесену хворобу.

    До слова, у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні через снігопад та сильний вітер видимість обмежена до 40 метрів.

    Нагадаємо, біля пункту пропуску Брузги на кордоні Польщі та Білорусі випав сніг – багато мігрантів побачили його вперше.

    Теги: Європа Франція Іспанія снігопад шторм вітер негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Снігова негода накрила Іспанію та Францію: дороги в пастці (фото, відео)