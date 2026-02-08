Головна Країна Події в Україні
«Рабства в Україні немає»: Зеленський висловився про виїзд людей за кордон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Президент зазначив, що повернути людей з-за кордону можна не закликами, а умовами життя і вірою в майбутнє країни
Президент України розповів, що може допомогти повернути українців додому

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні «рабства нема», тому всі, хто має дозвіл, можуть вільно виїздити за кордон. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у розмові з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.

«Рабства в Україні немає, і ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, мають право поїхати. Ті хто хочуть, вони можуть їхати», – запевнив Зеленський.

Президент зазначив, що повернути людей з-за кордону можна не закликами, а умовами життя і вірою в майбутнє країни. Люди повертаються, коли бачать перспективи.

«Ті люди, які поїхали, будуть повертатися. Люди з технічною освітою – це відновлення держави. Всі знадобляться. Треба відновлюватися технічно, технолічно. І енергетика, і сільське господарство. Але технології передусім», – підсумував він.

Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв повернути людей в українські села і забезпечити там гідні умови проживання. 

Нагадаємо, у 2025 році в Україні зафіксували 37 088 261 офіційний перетин державного кордону. З них 18,4 млн разів люди в’їжджали в країну, ще 18,7 млн – виїжджали за її межі. 

 

Теги: енергетика технології Володимир Зеленський президент кордон

