Водій швидкої з проблисковими маячками віз ухилянтів до кордону на Закарпатті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Водій за 24 тис. грн пообіцяв доставити киян у прикордоння
фото: ДПСУ

Авто належить організації, що перевозить тіла полеглих військових

На Закарпатті прикордонники і поліцейські затримали ухилянтів та їхніх переправників, які їхали машиною «швидкої». Таким «спецрейсом» намагалися переправити до кордону двох киян, один з них був в активному розшуку за ухилення від мобілізації. Інцидент трапився на контрольному посту «Нижні Ворота». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України

«Під час перевірки автомобіля швидкої допомоги, який їхав із ввімкненими проблисковими маячками, прикордонники виявили у ньому трьох чоловіків: водія – 48-річного жителя Херсонщини, та двох пасажирів – жителів Київщини, віком 28 та 25 років. Жоден з чоловіків не є медичним працівником», – зазначили прикордонники.

У поліції додали, що автомобіль швидкої медичної допомоги належить громадській організації, яка займається перевезенням тіл військових. Один з киян перебував в активному розшуку за ухилення від призову на військову службу.

«Встановлено, що водій забрав клієнтів у столиці та мав доставити їх до Закарпатської області для подальшого незаконного перетину державного кордону. За попередніми даними, цей транспортний засіб зловмисники використовували як прикриття для транспортування військовозобовʼязаних чоловіків через блокпости у напрямку прикордоння», – зазначили у поліції Закарпаття.

Оперативники Мукачівського загону з’ясували, що водій за 24 тис. грн пообіцяв доставити киян у прикордоння, де вони мали незаконно перетнути кордон. Загалом за втечу з країни ухилянти мали заплатити 15 тисяч доларів.

Водія швидкої затримали і помістили в СІЗО. Оперативники встановлюють інших причетних.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України фіксує зміну маршрутів утікачів: замість небезпечної Тиси порушники дедалі частіше обирають річку Дністер, використовуючи для переправи спеціальне підводне обладнання.

Також у березні прикордонники Могилів-Подільського загону запобігли спробі незаконного перетину кордону з Молдовою. Група чоловіків намагалася перепливти Дністер у нічний час, використовуючи надувні матраци. Правопорушників затримали під час спроби потрапити до сусідньої країни поза встановленими пунктами пропуску.

