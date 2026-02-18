Головна Країна Суспільство
Виїзд чоловіків за кордон з 1 березня 2026 року: повний перелік правил та нові спрощення

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Виїзд чоловіків за кордон з 1 березня 2026 року: повний перелік правил та нові спрощення

Що потрібно знати чоловікам під час перетину кордону з 1 березня

З 1 березня 2026 року в Україні продовжують діяти обмеження на виїзд військовозобов’язаних чоловіків, проте для окремих категорій процедуру суттєво спрощено.

«Главком» зібрав актуальну інформацію про те, хто має право перетнути кордон та які документи стали обов’язковими.

Головна зміна: Кому дозволено виїзд без обмежень

З весни 2026 року дві категорії громадян можуть перетинати кордон за стандартними правилами (без додаткових дозволів від ТЦК):

  • Молодь від 18 до 22 років: достатньо мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ (паперовий або електронний).
  • Чоловіки старше 60 років: виїзд дозволено на загальних підставах.

Виїзд чоловіків 23–60 років: ключові вимоги

Для цієї вікової групи правила залишаються суворими. Головною умовою є наявність чинного військово-облікового документа з VIN-кодом.

Важливо: VIN-код дозволяє прикордонникам миттєво зчитати дані з реєстру «Оберіг». Без нього або при розбіжностях у даних у виїзді буде відмовлено.

Спрощення для медіа та стратегічних комунікацій

З 1 березня працівники медіасфери (віком 23–60 років) можуть виїжджати за кордон на термін до 60 днів.

  • Що змінилося: Більше не потрібно щоразу чекати на окреме рішення ДПСУ на підставі листів Мінкульту.
  • Що потрібно: Лист-погодження від Держкомтелерадіо із зазначенням дати, пункту пропуску та мети поїздки, а також офіційне запрошення від іноземних партнерів.

Нові правила бронювання

Оновлені норми Кабміну спрямовані на підтримку економіки:

  1. ОПК: Підприємства оборонки можуть бронювати працівників на строк до 45 днів для розв'язання питань з обліком без ризику мобілізації.
  2. Критичні підприємства: Скасовано фіксований термін перевірки списків (раніше 72 години), тепер рішення ухвалюються оперативно.
  3. Відпустки: Заброньовані особи можуть виїжджати у відпустку за наявності офіційного дозволу від підприємства (крім держслужбовців категорії 2.14, яким дозволені лише відрядження).

В’їзд до ЄС: система EES та біометрія

Нагадуємо, що з жовтня 2025 року на кордонах з ЄС діє система Entry/Exit System (EES). Штампи в паспортах відходять у минуле. Під час контролю у вас візьмуть:

  • Біометричне фото обличчя.
  • Відбитки пальців (для осіб від 12 років).
  • Система автоматично рахуватиме дні перебування (90/180).

Хто ще має право на виїзд у березні?

Підстави для перетину кордону залишаються стандартними для:

  • Осіб зі станом здоров'я (лікування, інвалідність).
  • Тих, хто доглядає за родичами з інвалідністю.
  • Волонтерів (система «Шлях» для допомоги ЗСУ).
  • Студентів іноземних вишів.

Чому можуть відмовити: поради юристів

Навіть із повним пакетом документів прикордонники можуть «розвернути» на пункті пропуску, якщо:

  1. Ви перебуваєте у розшуку (база ТЦК).
  2. Дані в паперовому документі не збігаються з реєстром «Оберіг» або застосунком Резерв+.
  3. Відсутня відмітка про відстрочку у військовому квитку.

Перелік документів за категоріями

Категорія чоловіків Необхідні документи
Молодь (18–22 роки) Закордонний паспорт, військово-обліковий документ (паперовий або електронний).
Військовозобов’язані (23–60 років) Закордонний паспорт, військовий квиток з VIN-кодом, документ про відстрочку/бронювання.
Медіа та журналісти Закордонний паспорт, військовий квиток, лист-погодження від Держкомтелерадіо, запрошення від іноземної організації (з перекладом).
Заброньовані особи Закордонний паспорт, військовий квиток, наказ про бронювання, дозвіл від підприємства на виїзд (відпустка або відрядження).
Особи за станом здоров'я Закордонний паспорт, висновок ВЛК про непридатність або довідка про інвалідність.
Чоловіки 60+ років Тільки закордонний паспорт.

 

Порада: Перед поїздкою обов’язково перевірте синхронізацію своїх даних у ТЦК та електронних реєстрах.

