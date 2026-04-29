«Нікого не підбирайте». Українка розповіла деталі схеми, як шахраї обманюють жінок на кордоні

Блогерка розповіла, чого варто остерігатись українкам при перетині кордону

На кордоні шахраї «полюють» на одиноких жінок, які мандрують на власних автівках. Подібною схемою обману поділилася українка Інеса, яка працює турагенткою та пояснила, чого варто остерігатися на кордоні. Про це пише «Главком» із посилання на соцмережі українки.

Українка стверджує, що на кордоні варто бути уважними та не допомагати незнайомцям. Оскільки шахраї просять допомоги, аби нібито швидше перетнути кордон.

«Нова схема розводняка на кордоні. Вони шукають жертв у вигляді дівчат, які їдуть на гарній машині. Якщо із чоловіком – схема не була помічена. І підходять або бабуся, мама з діточками, вагітні. І кажуть: «Будь ласка, така черга. Щоб ми на спеці не стояли. Чи можна переїхати кордон із вами? У нас із документами все нормально», – сказала жінка.

Проте суть схеми обману полягає не в цьому, усе починається після перетину кордону. Тоді пасажири просять ще трохи проїхати, а потім різко зупинитися, де на них уже чекають спільники. «І в цьому полі вже підключаються спільники, які чистять машину, забирають гроші. У мене подружка працює в суді, вона каже, що були такі випадки, що били», – додала Інесса.

Туроператорка розповіла, що ці люди можуть влаштувати подібні засідки та використовувати цю схему для перевезення забороненених речовин. Тож авторка відео застерігає від допомоги незнайомцям, адже це може бути небезпечним та мати такі наслідки, як проблеми із законом. «Де чоловіки, вони не підходять. Тільки одинокі дівчата. І дівчата від своєї доброти дуже сильно страждають. Тому ніколи нікого не підбирайте», – зауважила українка.

