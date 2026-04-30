Кабмін виділив 3 млрд грн на встановлення модульних котелень

Раніше уряд виділив 424,8 млн грн на встановлення наявних блочно-модульних котелень для розподіленої теплової генерації

Кошти підуть на авансування нових 247 блочно-модульних котелень загальною потужністю 1 324,5 МВт

Уряд доручив спрямувати ще 3 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на авансування нових 247 блочно-модульних котелень (БМК) загальною потужністю 1,3 ГВт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, під час засіданні координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів було узгоджено кроки для пришвидшення підключення вже наявного обладнання. Раніше Кабмін виділив 424,8 млн грн на підключення вже наявних котелень, роботи розпочато.

«Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та «Нафтогазом» працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому. Галузь повинна стабільно працювати та гарантувати надійне газопостачання під час наступного опалювального сезону», – каже вона.

Свириденко доручила Міністерству розвитку громад та територій та Міністерству енергетики внести узгоджені пропозиції на розгляд уряду найближчим часом.

«Готуємося до наступної зими в межах Планів стійкості регіонів системно, щоб забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури і базових послуг для людей. Пріоритети незмінні: захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, резервне теплопостачання, стабільне водопостачання та водовідведення», – підсумувала премʼєрка.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів спростив процедуру отримання статусу захищеного споживача для підприємств теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Відтепер таким підприємствам не потрібно надавати банківську гарантію або здійснювати передоплату за електроенергію.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль під час Міжнародного форуму згуртованості заявив, що Україна змінила підхід до захисту енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону, зробивши основний акцент на укріпленні підстанцій. За його словами, держава переходить до так званого другого рівня захисту енергосистеми. Йдеться про додаткове укріплення критичних об’єктів, насамперед підстанцій, які останнім часом стали ключовою ціллю російських атак.

До слова, Україна пропонує європейським партнерам свій практичний досвід захисту енергетичної інфраструктури в умовах постійних атак Росії. На тлі повномасштабної війни Москва розширює інструменти впливу, зокрема через диверсії та гібридні атаки на енергосистеми, що створює ризики і для країн ЄС.