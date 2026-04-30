Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Кабмін виділив 3 млрд грн на встановлення модульних котелень

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Раніше уряд виділив 424,8 млн грн на встановлення наявних блочно-модульних котелень для розподіленої теплової генерації
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кошти підуть на авансування нових 247 блочно-модульних котелень загальною потужністю 1 324,5 МВт

Уряд доручив спрямувати ще 3 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на авансування нових 247 блочно-модульних котелень (БМК) загальною потужністю 1,3 ГВт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, під час засіданні координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів було узгоджено кроки для пришвидшення підключення вже наявного обладнання. Раніше Кабмін виділив 424,8 млн грн на підключення вже наявних котелень, роботи розпочато.

«Окремо зосередилися на розрахунках місцевих підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Уряд спільно з місцевою владою та «Нафтогазом» працює над комплексним рішенням, яке має врегулювати наявні борги і не допустити їх накопичення в майбутньому. Галузь повинна стабільно працювати та гарантувати надійне газопостачання під час наступного опалювального сезону», – каже вона.

Свириденко доручила Міністерству розвитку громад та територій та Міністерству енергетики внести узгоджені пропозиції на розгляд уряду найближчим часом.

«Готуємося до наступної зими в межах Планів стійкості регіонів системно, щоб забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури і базових послуг для людей. Пріоритети незмінні: захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, резервне теплопостачання, стабільне водопостачання та водовідведення», – підсумувала премʼєрка.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів спростив процедуру отримання статусу захищеного споживача для підприємств теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Відтепер таким підприємствам не потрібно надавати банківську гарантію або здійснювати передоплату за електроенергію.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль під час Міжнародного форуму згуртованості заявив, що Україна змінила підхід до захисту енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону, зробивши основний акцент на укріпленні підстанцій. За його словами, держава переходить до так званого другого рівня захисту енергосистеми. Йдеться про додаткове укріплення критичних об’єктів, насамперед підстанцій, які останнім часом стали ключовою ціллю російських атак.

До слова, Україна пропонує європейським партнерам свій практичний досвід захисту енергетичної інфраструктури в умовах постійних атак Росії. На тлі повномасштабної війни Москва розширює інструменти впливу, зокрема через диверсії та гібридні атаки на енергосистеми, що створює ризики і для країн ЄС.

Читайте також:

Теги: Юлія Свириденко Кабмін опалення енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільники українського та польського урядів обговорили енергетичну, безпекову та співпрацю у двосторонній торгівлі
Угода про спільний контроль на кордоні з Польщею. Свириденко зробила заяву
27 квiтня, 18:58
Програма «єСадок» розрахована на сім'ї, чиї діти не отримали місця у комунальних закладах дошкільної освіти
Кабмін пропонує звільнити виплату «єСадок» від оподаткування
27 квiтня, 11:45
Шмигаль доручив посилити захист енергетики та пришвидшити ремонти
Підготовка до зими: Шмигаль дав чіткі завдання енергетикам
23 квiтня, 22:59
Ростислав Шурма (на фото) та його брат Олег наразі перебувають за кордоном
Антикорупційний суд заочно арештував Шурму та його брата
21 квiтня, 12:23
«Укренерго» радить перенести на денний час користування потужними електроприладами
Чи вимикатимуть світло 21 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
20 квiтня, 20:41
ПДВ для ФОПів. Свириденко повідомила рішення МВФ
ПДВ для ФОПів. Свириденко повідомила рішення МВФ
19 квiтня, 22:53
Виплати будуть здійснені через Пенсійний фонд на банківські рахунки отримувачів протягом кількох місяців
Понад 8 тис. родин отримають по 6,5 тис. грн допомоги: деталі від Свириденко
8 квiтня, 18:26
Шмигаль здійснив візит на одну з атомних електростанцій
Добудова Хмельницької АЕС: Шмигаль заявив про два варіанти
7 квiтня, 18:40
Арахамія зауважив, що відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство
Криза голосувань у Раді: фракція «Слуга народу» провела засідання
6 квiтня, 21:57

Економіка

Місія МВФ перегляне програму для України. Голова НБУ назвав терміни
Кабмін виділив 3 млрд грн на встановлення модульних котелень
Нацбанк залишив облікову ставку без змін
Уряд виділив 421 млн грн на шкільні їдальні
Скільки Україна щороку витрачає на Чорнобильську зону: свіжі дані
Курс гривні до долара. Настав час поставити принципове питання

Новини

Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua