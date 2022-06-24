Обстріли рашистів за добу вбили двох людей на Харківщині

10 українців поранені, із них двоє – діти

Унаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині 23 червня загинуло двоє мешканців Балаклії, а також десятеро людей в різних населених пунктах області дістали поранення. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

Шістьох людей поранено в Чугуєві, зокрема дітей шести і дев’яти років. Також поранено людину в селі Велика Бабка Чугуївського району.

Двоє мешканців села Андріївка Ізюмського району дістали поранення внаслідок обстрілів.

У Золочеві Богодухівського району поранено одну цивільну особу.

Нагадаємо, рашисти атакували Золочів ракетами: є загиблі та поранені (фото). Снаряд поцілив у двоповерховий багатоквартирний будинок.

Напередодні на Харківщині ЗСУ знищили 11 одиниць техніки ворога: згоріли танки та «Рисі».

Рашисти весь день гатили по області: дев’ятеро загиблих.

Також рашисти обстріляли з міномета село поблизу Ізюма: є загиблі.

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