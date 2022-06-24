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    Події в Україні

    Обстріли рашистів за добу вбили двох людей на Харківщині

    Окупанти обстріляли Балаклію, Золочів та Чугуїв - Обстріли рашистів за добу вбили двох людей на Харківщині
    Окупанти обстріляли Балаклію, Золочів та Чугуїв
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    10 українців поранені, із них двоє – діти

    Унаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині 23 червня загинуло двоє мешканців Балаклії, а також десятеро людей в різних населених пунктах області дістали поранення. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

    Шістьох людей поранено в Чугуєві, зокрема дітей шести і дев’яти років. Також поранено людину в селі Велика Бабка Чугуївського району.

    Двоє мешканців села Андріївка Ізюмського району дістали поранення внаслідок обстрілів.

    У Золочеві Богодухівського району поранено одну цивільну особу.

    Нагадаємо, рашисти атакували Золочів ракетами: є загиблі та поранені (фото). Снаряд поцілив у двоповерховий багатоквартирний будинок.

    Напередодні на Харківщині ЗСУ знищили 11 одиниць техніки ворога: згоріли танки та «Рисі».

    Рашисти весь день гатили по області: дев’ятеро загиблих.

    Також рашисти обстріляли з міномета село поблизу Ізюма: є загиблі.

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    Теги: росія окупанти діти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Обстріли рашистів за добу вбили двох людей на Харківщині