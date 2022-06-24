Обстріли рашистів за добу вбили двох людей на Харківщині
10 українців поранені, із них двоє – діти
Унаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині 23 червня загинуло двоє мешканців Балаклії, а також десятеро людей в різних населених пунктах області дістали поранення. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.
Шістьох людей поранено в Чугуєві, зокрема дітей шести і дев’яти років. Також поранено людину в селі Велика Бабка Чугуївського району.
Двоє мешканців села Андріївка Ізюмського району дістали поранення внаслідок обстрілів.
У Золочеві Богодухівського району поранено одну цивільну особу.
Нагадаємо, рашисти атакували Золочів ракетами: є загиблі та поранені (фото). Снаряд поцілив у двоповерховий багатоквартирний будинок.
Напередодні на Харківщині ЗСУ знищили 11 одиниць техніки ворога: згоріли танки та «Рисі».
Рашисти весь день гатили по області: дев’ятеро загиблих.
Також рашисти обстріляли з міномета село поблизу Ізюма: є загиблі.