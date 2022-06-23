  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Протягом дня рашисти обстрілювали Сумщину з «Градів» та мінометів
рус
    Події в Україні

    Протягом дня рашисти обстрілювали Сумщину з «Градів» та мінометів

    Увечері у Середино-Будській громаді пролунало 20 вибухів - Протягом дня рашисти обстрілювали Сумщину з «Градів» та мінометів
    Увечері у Середино-Будській громаді пролунало 20 вибухів
    фото з відкритих джерел

    Скидали вибухівку з безпілотників

    Протягом 23 червня окупанти завдавали ударів по Сумській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Майже о 14 годині ворог запустив зі своєї сторони безпілотник, який скинув вибухівку на територію Краснопільської громади. Жертв та руйнувань немає.

    Близько 17 години з території Росії ворог обстріляв Юнаківську громаду з «Градів», 30 прильотів.

    «Використовували заборонену зброю – фосфорні снаряди. Постраждала дитину, госпіталізували до лікарні. Також пошкоджена господарська споруда», – повідомив Живицький.

    Після 20 години по Середино-Будській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь. Близько 20 вибухів.

    Інформація про постраждалих та руйнувань уточнюється.

    Напередодні окупанти знову били по Сумщині: є жертва.

    Перед цим окупанти з мінометів обстріляли Сумщину, четверо поранених (фото).

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Протягом дня рашисти обстрілювали Сумщину з «Градів» та мінометів