Протягом дня рашисти обстрілювали Сумщину з «Градів» та мінометів
Скидали вибухівку з безпілотників
Протягом 23 червня окупанти завдавали ударів по Сумській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Майже о 14 годині ворог запустив зі своєї сторони безпілотник, який скинув вибухівку на територію Краснопільської громади. Жертв та руйнувань немає.
Близько 17 години з території Росії ворог обстріляв Юнаківську громаду з «Градів», 30 прильотів.
«Використовували заборонену зброю – фосфорні снаряди. Постраждала дитину, госпіталізували до лікарні. Також пошкоджена господарська споруда», – повідомив Живицький.
Після 20 години по Середино-Будській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь. Близько 20 вибухів.
Інформація про постраждалих та руйнувань уточнюється.
Напередодні окупанти знову били по Сумщині: є жертва.
Перед цим окупанти з мінометів обстріляли Сумщину, четверо поранених (фото).