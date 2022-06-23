Протягом дня рашисти обстрілювали Сумщину з «Градів» та мінометів

Скидали вибухівку з безпілотників

Протягом 23 червня окупанти завдавали ударів по Сумській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Майже о 14 годині ворог запустив зі своєї сторони безпілотник, який скинув вибухівку на територію Краснопільської громади. Жертв та руйнувань немає.

Близько 17 години з території Росії ворог обстріляв Юнаківську громаду з «Градів», 30 прильотів.

«Використовували заборонену зброю – фосфорні снаряди. Постраждала дитину, госпіталізували до лікарні. Також пошкоджена господарська споруда», – повідомив Живицький.

Після 20 години по Середино-Будській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь. Близько 20 вибухів.

Інформація про постраждалих та руйнувань уточнюється.

Напередодні окупанти знову били по Сумщині: є жертва.

Перед цим окупанти з мінометів обстріляли Сумщину, четверо поранених (фото).

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