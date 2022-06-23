Російський генерал наперед звинуватив ЗСУ у «планах зірвати дитячу лікарню в Харкові»

Традиційно росіяни звинувачують Україну у своїх майбутніх злочинах

Російська Федерація «анонсувала» підрив лікарні в Харкові та планує звинуватити в цьому українських військових. Про це повідомив начальник Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізінцев.

У РФ заявляють, що українські військові нібито «під загрозою розстрілу «силоміць привозять медичний персонал і хворих дітей з інших медичних установ міста» в першу дитячу міську лікарню Харкова.

Крім того, як стверджують рашисти, будівлю лікарні заміновано. У РФ заявляють, що українці нібито планують підірвати будівлю з початком нанесення російськими військами артилерійських ударів по військових об'єктах у Харкові.

Також російські пропагандисти пишуть, що для підготовки фото- і відеоматеріалу в Харкові буцімто вже прибули кореспонденти провідних західних інформаційних агентств.

Нагадаємо, рашисти неодноразово наперед повідомляли про те, які об’єкти планують обстрілювати. Наприклад, так було із пологовим у Маріуполі та Святогірською лаврою на Донеччині.

Також повідомлялося, що жителям Харкова потрібно бути готовими до обстрілу міста з боку РФ протягом найближчого тижня і по можливості вивезти дітей.

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