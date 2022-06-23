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    Новини

    Російський генерал наперед звинуватив ЗСУ у «планах зірвати дитячу лікарню в Харкові»

    Росія &laquo;анонсувала&raquo; підрив лікарні в Харкові - Російський генерал наперед звинуватив ЗСУ у «планах зірвати дитячу лікарню в Харкові»
    Росія «анонсувала» підрив лікарні в Харкові
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Традиційно росіяни звинувачують Україну у своїх майбутніх злочинах

    Російська Федерація «анонсувала» підрив лікарні в Харкові та планує звинуватити в цьому українських військових. Про це повідомив начальник Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізінцев.

    У РФ заявляють, що українські військові нібито «під загрозою розстрілу «силоміць привозять медичний персонал і хворих дітей з інших медичних установ міста» в першу дитячу міську лікарню Харкова.

    Крім того, як стверджують рашисти, будівлю лікарні заміновано. У РФ заявляють, що українці нібито планують підірвати будівлю з початком нанесення російськими військами артилерійських ударів по військових об'єктах у Харкові.

    Також російські пропагандисти пишуть, що для підготовки фото- і відеоматеріалу в Харкові буцімто вже прибули кореспонденти провідних західних інформаційних агентств.

    Нагадаємо, рашисти неодноразово наперед повідомляли про те, які об’єкти планують обстрілювати. Наприклад, так було із пологовим у Маріуполі та Святогірською лаврою на Донеччині.

    Також повідомлялося, що жителям Харкова потрібно бути готовими до обстрілу міста з боку РФ протягом найближчого тижня і по можливості вивезти дітей.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна українці військові Україна окупація #stoprussia
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    Російський генерал наперед звинуватив ЗСУ у «планах зірвати дитячу лікарню в Харкові»