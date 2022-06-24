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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Запоріжжя

    Уночі вороги завдали удару по населених пунктах - Окупанти обстріляли Запоріжжя
    Уночі вороги завдали удару по населених пунктах
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Били з реактивних систем залпового вогню

    Ворог підступно вночі із 23 на 24 червня здійснив обстріл території Запорізької області. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

    Обстріляли з реактивних систем залпового вогню.

    «Попередньо. вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. На місці працюють представники ДСНС», – йдеться в повідомленні.

    В обласному центрі «прильотів» наразі не зафіксовано.

    Нагадаємо, увечері 23 червня у кількох містах України пролунали вибухи.

    Раніше на Запоріжжі ЗСУ знищили два російських танки та БМП. Як відомо, ЗСУ здійснили успішні контратаки під Херсоном та на Запоріжжі – американські аналітики.

    Тим часом ворог накопичує бойову техніку на Запоріжжі.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти ДСНС війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Запоріжжя