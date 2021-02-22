Уруський разом з Кадировим відвідали виставку зброї в ОАЕ. Тепер Шмигаль чекає пояснень

Чимало людей не повірили, що фото справжнє, однак у мережі вже виклали відео, де Уруський і Кадиров крокують поруч

На міжнародній виставці зброї IDEX-2021 в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського помітили поруч з главою Чечні, соратником президента Росії Путіна Рамзаном Кадировим.

На публікацію вже відреагував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зажадавши на сторінці Facebook термінового пояснення від Уруського.

Деякі дописувачі припустили, що це фотошоп, однак у мережі вже виклали відео, де Уруський і Кадиров крокують поряд. Відзначимо, що світлину і запис було зроблено під час відкриття заходу 21 лютого.

В Абу-Дабі віцепрем'єр очолює українську делегацію. Про це він сам написав на своїй сторінці у Facebook і публікував фото з місця подій.

«На чолі української офіційної делегації перебуваю в Абу-Дабі, на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021, яка є однією з найбільших у світі. В рамках заходу демонструються новітні технології практично з усіх ключових напрямів розвитку озброєння і військової техніки», – писав Уруський.

Чиновник також розповів, що ознайомився з українською експозицією, на якій представлені макети наземного противокорабельного ракетного комплексу «Нептун», танка «Оплот», БТР-4, розвідувально-ударного безпілотника «Сокіл-300», високоточної реактивної системи «Вільха», ракетного катера «Богомол», ПТРК «Корсар».

За словами віцепрем'єра, в Абу-Дабі він зустрівся з головою Вищої ради оборонної промисловості Королівства Саудівська Аравія Ахмедом Аль Оалі, а також з федеральним міністром з питань оборонної промисловості Ісламської Республіки Пакистан Зобайдою Джалал. Що стосується Кадирова, то про нього він не згадував.

Разом з Уруським українську делегацію на виставці в ОАЕ очолив директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв. Там концерн має намір представити свої новітні розробки зброї для пошуку потенційних замовників по всьому світу.