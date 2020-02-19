Уряд дає заробити не лише топ-менеджерам «Нафтогазу», а й їхнім дружинам. Новий скандал у мережі документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Переможниця урядового тендера, директор фірми «Магонова і партнери» Анастасія Магонова зі своїм чоловіком, директором з інтегрованого газового бізнесу «Нафтогазу» Андрієм Фаворовим

Звіт про виконання Програми діяльності Кабміну в 2019 році виконала фірма дружини директора з інтегрованого газового бізнесу «Нафтогазу»

Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів України за результатами тендера 13 лютого уклав договір зі столичною ТОВ «Магонова і партнери» на підготовку та публічну презентацію звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабміну в 2019 році.

Загальна вартість закупівлі становить 84 тис. грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Згідно з офіційним прайсом, послуги графічного дизайну обійшлися 36 тис. грн. Ще 24 тис. пішло на комунікацію приватної фірми з міністерствами (збір даних). 18 тис. грн вартували послуги з підготовки тез. Найдешевше коштувало редагування – 6 тис. грн.

Дані з системи ProZorro

Розкритикував марнотратство уряду скандальний нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський.

«Кабінет міністрів з усіма своїми зарплатами і космічними преміями навіть не спромігся підготувати звіт про виконану роботу. І широким жестом жбурнув з бюджету 84 тисячі, надавши цю можливість приватній компанії ТОВ «Магонова і партнери»… Чи в своєму розумі прем'єр-міністр, якщо оплачує нашими грошима роботу, яка входить в коло його безпосередніх обов'язків? На мою думку, трохи вкрай зухвало вийшло. Король слайдів виявився нездатним навіть склепати слайди самостійно», - відреагував політик у Facebook.

Сама ж керівниця фірми-переможця тендера Анастасія Магонова розмістила допис у соцмережі, в якому запевнила, що сумлінно віднеслися до підготовки річного звіту Кабміну.

«Над презентацією офіс працював цілодобово. Звірка була о 1:00, 3:00, 5:00, 7:00 і далі по робочому дню. І це, повірте, не один день…Тому офіційно заявляю, що презентацію ми зробили круту. Команда, як завжди, спрацювала на 200%», - сказала вона.

Також у цьому дописі Магонова підтвердила, що її чоловік працює у «Нафтогазі» (на посаді директора інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов).

Крім цього, на сайті уряду 17 лютого розмістили річний звіт у форматі pdf, що складається з 309 сторінок.