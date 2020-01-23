Гончарук провів у Давосі засідання Національної інвестиційної ради



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За словами Олексія Гончарука, «зараз найкращий момент вкладати в Україну»

Учасники Національної інвестради обговорили потенціал подальшого партнерства з Україною

Прем’єрміністр України Олексій Гончарук провів у Давосі засідання Національної інвестиційної ради.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Перше засідання Національної інвестиційної ради з моменту обрання нового президента відбулося сьогодні в Давосі під моїм головуванням. Члени Ради – найбільші іноземні компанії в Україні, які вже протягом багатьох років успішно працюють в Україні і роблять неоціненний внесок в розвиток нашої економіки», - написав він.

За словами Гончарука, учасники Національної інвестради обговорили потенціал подальшого партнерства з Україною.

«Зараз найкращий момент вкладати в Україну. Про це я кажу нашим партнерам», - зазначив він.

Прем’єрміністр нагадав, що Світовий банк суттєво покращив свій прогноз стосовно економічного зростання України з 3% до 3,7% у 2020 році; інфляція швидко сповільнюється – 4,1% у 2019 році; в Україні для покращення умов ведення бізнесу запрацював Кодекс про банкрутство, вступив в дію закон про стимулювання інвестиційної діяльності; скасовано квазіподаток у вигляді пайового внеску (з 2021 року).

«Чесна конкуренція і рівні правила для всіх – це наша релігія. Ми в це віримо і будемо за це боротися», - заявив Гончарук.

Нагадаємо, прем’єр також повідомив, що Україна співпрацюватиме з найбільшим залізничним оператором Німеччини.

Раніше Гончарук анонсував «хороші новини» після поїздки до Давоса.