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    Гончарук провів у Давосі засідання Національної інвестиційної ради

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    <p>За словами Олексія Гончарука, &laquo;зараз найкращий момент вкладати в Україну&raquo;</p> - Гончарук провів у Давосі засідання Національної інвестиційної ради

    За словами Олексія Гончарука, «зараз найкращий момент вкладати в Україну»

    Учасники Національної інвестради обговорили потенціал подальшого партнерства з Україною

    Прем’єрміністр України Олексій Гончарук провів у Давосі засідання Національної інвестиційної ради.

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Перше засідання Національної інвестиційної ради з моменту обрання нового президента відбулося сьогодні в Давосі під моїм головуванням. Члени Ради – найбільші іноземні компанії в Україні, які вже протягом багатьох років успішно працюють в Україні і роблять неоціненний внесок в розвиток нашої економіки», - написав він.

    За словами Гончарука, учасники Національної інвестради обговорили потенціал подальшого партнерства з Україною.

    «Зараз найкращий момент вкладати в Україну. Про це я кажу нашим партнерам», - зазначив він.

    Прем’єрміністр нагадав, що Світовий банк суттєво покращив свій прогноз стосовно економічного зростання України з 3% до 3,7% у 2020 році; інфляція швидко сповільнюється – 4,1% у 2019 році; в Україні для покращення умов ведення бізнесу запрацював Кодекс про банкрутство, вступив в дію закон про стимулювання інвестиційної діяльності; скасовано квазіподаток у вигляді пайового внеску (з 2021 року).

    «Чесна конкуренція і рівні правила для всіх – це наша релігія. Ми в це віримо і будемо за це боротися», - заявив Гончарук.

    Нагадаємо, прем’єр також повідомив, що Україна співпрацюватиме з найбільшим залізничним оператором Німеччини.

    Раніше Гончарук анонсував «хороші новини» після поїздки до Давоса.

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