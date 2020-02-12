Уряд ліквідував сервісні центри МВС в регіонах



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Кабмін створив замість регіональних сервісних центрів МВС відокремлені підрозділи

Орієнтовне скорочення працівників становитиме від 3 до 8%

Кабмін скоротив кількість територіальних органів МВС, ліквідувавши регіональні сервісні центри.

Таке рішення прийнято на засіданні Кабміну у середу, повідомляє пресслужба МВС.

«Уряд сьогодні, 12 лютого, прийняв постанову «Деякі питання територіальних органів МВС», якою скоротив кількість територіальних органів МВС, ліквідувавши регіональні сервісні центри», - йдеться у повідомленні.

За даними МВС, орієнтовне скорочення працівників становитиме від 3 до 8%. Натомість передбачено, що в областях, Києві та АР Крим будуть створені територіальні (відокремлені) підрозділи Головного сервісного центру МВС без статусу юридичних осіб.

«Реалізація цієї постанови дозволить зменшити адміністративні витрати, спростити процедуру забезпечення підрозділів, які безпосередньо надають послуги, спеціальною та бланковою продукцією», - зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Окрім того, зазначається, що уряд ухвалив розпорядження про передачу частини бюджетних призначень, передбачених МВС в 2020 році. Зокрема, Міністерству закордонних справ передається майже 35 млн гривень, передбачених у 2020 році МВС для Нацполіції, у зв’язку з потребою утримання працівників із числа відряджених поліцейських у складі диппредставництв України за кордоном.