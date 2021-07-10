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    Уряд назвав кількість осіб, що скористалися «доступною іпотекою»

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    На стадії погодження в фінансових установах перебувають майже 900 заявок - Уряд назвав кількість осіб, що скористалися «доступною іпотекою»

    На стадії погодження в фінансових установах перебувають майже 900 заявок

    Фото: finbalance.com.ua

    Всього видано 526 кредитів на суму 448 млн гривень

    526 кредитів на загальну суму 448 мільйонів гривень видали уповноважені банки у рамках програми «Доступна іпотека 7%». про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

    «Все більше українців отримують доступні квадратні метри. У найближчій перспективі очікується розширення інструментів доступної іпотеки за рахунок нових програм», – зокрема написав він.

    Також за словами урядовця на стадії погодження перебувають майже 900 заявок на суму понад 730 мільйонів гривень.

    Крім того, у межах президентської програми «5-7-9» вже видано вже 51,3 млрд грн дешевих позик. Зокрема, з виданих за попередній тиждень 1,4 млрд гривень левову частку складають антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%. Програма продовжує працювати на користь бізнесу.

    Нагадаємо, що починаючи з 2021 року українці зможуть взяти кредит на житло під 5-7% річних. Низькі ставки будуть фіксовані протягом усього строку дії кредитного договору.

    За перший місяць дії державної програми «Доступна іпотека 7%» уповноважені банки підписали 59 договорів на 43,36 млн грн.

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    Теги: Мінфін кредит українці житло Facebook уряд Денис Шмигаль
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    Уряд назвав кількість осіб, що скористалися «доступною іпотекою»