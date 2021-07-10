Уряд назвав кількість осіб, що скористалися «доступною іпотекою»

На стадії погодження в фінансових установах перебувають майже 900 заявок

Всього видано 526 кредитів на суму 448 млн гривень

526 кредитів на загальну суму 448 мільйонів гривень видали уповноважені банки у рамках програми «Доступна іпотека 7%». про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

«Все більше українців отримують доступні квадратні метри. У найближчій перспективі очікується розширення інструментів доступної іпотеки за рахунок нових програм», – зокрема написав він.

Також за словами урядовця на стадії погодження перебувають майже 900 заявок на суму понад 730 мільйонів гривень.

Крім того, у межах президентської програми «5-7-9» вже видано вже 51,3 млрд грн дешевих позик. Зокрема, з виданих за попередній тиждень 1,4 млрд гривень левову частку складають антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%. Програма продовжує працювати на користь бізнесу.

Нагадаємо, що починаючи з 2021 року українці зможуть взяти кредит на житло під 5-7% річних. Низькі ставки будуть фіксовані протягом усього строку дії кредитного договору.

За перший місяць дії державної програми «Доступна іпотека 7%» уповноважені банки підписали 59 договорів на 43,36 млн грн.