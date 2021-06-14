Мінфін відзвітував, у яких регіонах українці не бояться брати іпотеку під 7%графіка
У програмі «Доступна іпотека 7%» задіяно 23 регіони
Уповноважені банки в рамках Державної програми «Доступна іпотека 7%» станом на 14 червня уклали 430 кредитних договорів на загальну суму 365,3 млн грн.
Як повідомила пресслужба Міністерства фінансів, на сьогодні банки розглядають 746 заявок на участь у програмі на загальну суму 649,6 млн грн, причому як на первинному (20,2%), так і на вторинному (79,8%) ринку.
Зазначається, що у програмі задіяно 23 регіони, у тому числі Київ. Згідно з поданими громадянами заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами у минулому тижні були:
- м. Київ (36 %)
- Київська обл. (28,8 %)
- Харківська обл. (6,7 %)
- Львівська обл. (5,4 %)
- Рівненська обл. (4,4 %).
Приріст порівняно з даними початку минулого тижня становить:
- + 11% – кількості кредитів та + 12% – суми кредитів;
- + 6% – кількості заявок та + 5% – суми заявок.
Зазначимо, Зеленський змінив правила кредитування для мешканців зони АТО/ООС.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 лютого ухвалив зміни до механізму видачі іпотеки під 7% та спростив критерії для тих, хто хоче її отримати. Главком повідомляв, що 1 березня банки видали перші іпотечні кредити під 7%.
26 лютого перші банки підписали з Фондом розвитку підприємництва угоди про компенсацію з держбюджету частини кредитної ставки до 7% річних.