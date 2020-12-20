Уряд планує змінити виплати сиротам-інвалідам

Державну допомогу вихованці дитячих будинків з інвалідністю будуть отримувати до 23 років

Уряд планує збільшити граничний вік, до якого діти-сироти з інвалідністю зможуть отримувати державну допомогу. Наразі виплати їм припиняються після досягнення вісімнадцяти років.

«Ми внесли законопроект про те, щоб діти з інвалідністю, які проживають у дитбудинках, опікунських сім'ях, могли там проживати до 23 років. Відповідно, будуть тривати й виплати. Потрібна соціалізація цих дітей, їм після 18 потрібно виходити кудись з цих сімей», – заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю телеканалу «Україна 24».

Також міністр розповіла про програми допомоги багатодітним сім'ям.

«За багатодітними сім'ями у нас є кілька програм допомоги, одна з них - малозабезпеченим. Якщо сім'я малозабезпечена, вона може прийти в цю програму, тому що там на кожну дитину ми платимо 130% прожиткового мінімуму. Розміри допомоги за програмами багатодітних виросли вдвічі. Можна звернутися в органи соцзахисту, і там допоможуть», – сказала вона.

Нагадаємо, у жовтні парламентський комітет рекомендував Верховній Раді України ухвалити законопроекти щодо можливості проживання дітей-сиріт у прийомних сім’ях та дитбудинках після 18 років та щодо держдопомоги сім’ям з дітьми.

Також сьогодні Марина Лазебна повідомила, що померлими від Covid-19 вважаються 53 медики, однак видача компенсацій затримується, так як не завжди вдається знайти їх родичів.