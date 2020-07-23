В Україні змінять процес призначення і надання соцдопомоги: уряд готує рішення



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Міністерство соціальної політики розробило низку змін, аби оптимізувати процес надання допомоги

Міністерство соціальної політики України оптимізує процес призначення та надання соціальної допомоги. З цією метою розроблена урядова постанова «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги».

Про це у середу, 22 липня, повідомляє пресслужба відомства.

«Міністерство соціальної політики розробило низку змін для забезпечення доступу до соціальної допомоги громадян та родин, що її потребують. Суттєві зміни торкнуться питань рівного доступу до державної допомоги, об’єктивності під час її призначення та спрощення оформлення необхідних документів», - йдеться в повідомленні.

Так, розроблена постанова передбачає проведення перерахунку розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачувалася в січні-червні 2020 року, та на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування.

Основні зміни, за даними відомства, передбачають:

затвердити порядки призначення і виплати державної соцдопомоги малозабезпеченим сім'ям та обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для всіх видів соцдопомоги та житлових субсидій;

встановити стимулюючі механізми для виходу малозабезпеченої сім'ї із стану бідності, в складі якої є працездатні непрацюючі особи;

надати можливість звернення онлайн за призначенням державної соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям;

уніфікувати принципи надання допомоги на дітей одиноким матерям та державної соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям;

удосконалити механізм взаємодії державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення сервісного підходу та принципу максимальної доступності адміністративних послуг соціального характеру для мешканців територіальних громад;

спростити порядок тимчасової державної допомоги на дітей;

визначити умови, за наявності яких поновлюється виплата допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях.

Також міністерство розробляє механізми стимулювання непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей до самозабезпечення. Зокрема, родинам, що опинились у складній життєвій ситуації, надаватиметься поворотна одноразова безвідсоткова допомога на здобуття економічної самостійності та для організації підприємницької діяльності.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, ті сім’ї, які на сьогодні з об’єктивних обставин отримують державну соцдопомогу малозабезпеченим сім’ям, збережуть право на її отримання, а розмір такої допомоги буде збільшено.

«Допомога надаватиметься з урахуванням майнового стану сім’ї. Порушення та зловживання, що раніше припускались на рівні комісій різних рівнів, відтепер легко відстежуватимуться», - пояснила очільниця Мінсоцполітики.