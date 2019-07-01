Сьогодні в Україні зросли соцвиплати і прожитковий мінімум



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Максимальний розмір допомоги по безробіттю відтепер становить 8028 грн

Сьогодні в Україні зростає прожитковий мінімум — до 1936 гривень (1853 гривень раніше). Відповідно всі соціальні виплати, що прив’язані до нього також зростуть.

Прожиткові мінімуми для основних категорій населення:

• Для дітей до 6 років — 1699 гривень (замість 1626);

• для дітей 6-18 років — 2118 гривень (2027);

• для працездатних — 2007 гривень (1921);

• для непрацездатних — 1564 (1497).

Також зміниться мінімальний розмір так званих «декретних», тобто допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Від сьогодні вони становитимуть не менше 501,75 грн.

Допомога малозабезпеченим сім’ям:



• для працездатних — 421,47 гривні (раніше 403,41);

• для непрацездатних та інвалідів — 1564 (1497);

• для дітей до 6 років — 1444,15 (1382,1);

• для дітей 6-18 — 1800,3 (1722,95);

• для дітей 18-23 (за умови навчання у ВНЗ) — 1705,95 (1632,85).

Максимальний розмір допомоги одиноким матерям для дітей віком:



• до 6 років — 1699 грн;

• від 6 до 18 років — 2118 грн;

• від 18 до 23 років (якщо дитина навчається на стаціонарі у ВНЗ) — 2007 грн.

Максимальний розмір допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів:



• віком до 6 років — 849,50 грн;

• віком від 6 до 18 років — 1059 грн;

Максимальний розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:



• віком до 6 років — 3398 грн;

• віком від 6 до 18 років — 4236 грн.

Максимальний розмір державної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:



• віком до 6 років — 3398 грн;

• віком від 6 до 18 років — 1059 грн;

• віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається на стаціонарі у ВНЗ) — 4014 грн;

Допомога особам, які не мають права на пенсію за віком (виповнилося 63 роки), але не достатньо стажу для виходу на пенсію становитиме 1564 гривні. Таку саму допомогу будуть отримувати інваліди І, ІІ і ІІІ груп (окрім інвалідів війни), а також матері-героїні та особи, які доглядають за хворою дитиною.

Мінімальні виплати інвалідам війни, також зростуть:



• І група — отримуватиме 4 457 грн;

• ІІ група — 3 988 грн;

• ІІІ група — 3 519 грн.

Виплати учасникам бойових дій зростають на 110 грн і становитимуть 2 470 грн.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю відтепер становить 8028 грн.

Державна допомога, яку виплачують при народженні дитини, не змінилася і становить 41280 грн (10320 грн — одноразова виплата і 860 грн — щомісячна упродовж 3-х років).



Як повідомлявлося, також відсьогодні підвищується розмір мінімальної пенсій.