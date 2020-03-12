У Мінсоцполітики вирішили змінити підходи до формування прожиткового мінімуму



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У Мінсоцполітики пообіцяли вивчити найкращий закордонний досвід формування прожиткового мінімуму

Прожитковий мінімум – це найбільш значущий показник в соціальній політиці, оскільки на його основі визначається понад 150 різних виплат, - Лазебна

Міністерство соціальної політики спільно з народними депутатами України найближчим часом розробить нові підходи до формування прожиткового мінімуму.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, інформує пресслужба відомства.

«Ми принципово за необхідність перегляду підходів до формування прожиткового мінімуму», – сказала Лазебна.

За її словами, прожитковий мінімум – це найбільш значущий показник в соціальній політиці, оскільки на його основі визначається понад 150 різних виплат, допомог, штрафів тощо. Таким чином, зауважила Лазебна, збільшення прожиткового мінімуму призводить до автоматичного перерахунку цих виплат та необхідності вишукання додаткових видатків бюджетів.

Як зазначається, з метою забезпечення комплексного вирішення проблеми прожиткового мінімуму є доцільним вивчити найкращий світовий досвід та розробити єдиний підхід щодо оптимізації сфери застосування прожиткового мінімуму як основного показника боротьби з бідністю.

Нагадаємо, міністр соцполітики назвала кількість українців, які отримають індексовані пенсії.

Як повідомлялося, 6 березня новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли в Україні проведуть індексацію пенсій.