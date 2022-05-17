Kalush Orchestra поїдуть в тур Європою, щоб зібрати кошти для ЗСУ

Отримані кошти планують передати на потреби української армії

Переможець «Євробачення» Kalush Orchestra поїде в тур Європою, підтвердили представники українського гурту.

Отримані кошти планують передати на потреби української армії.

«Kalush Orchestra збираються гастролювати Європою, щоб зібрати кошти для України і ЗСУ», – пишуть в музичному лейблі Enko, із яким співпрацює гурт.

Міста і графік туру обіцяють оголосити згодом.

Нагадаємо, що потяг №43 сполученням Київ – Івано-Франківськ цьогоріч у розкладі називатиметься «Стефанія Експрес». Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей рейс піснею «Стефанія», з якою Україна перемогла на «Євробаченні 2022».

Раніше під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.