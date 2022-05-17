«Непорозуміння» і пристрасті довкола «Євробачення»

Європа у своїй більшості проявила і проявляє велику солідарність з Україною

Здається, вже відходить перша ейфорія з приводу перемоги України на «Євробаченні 2022», а отже, з'явилася потреба розставити деякі важливі акценти. Тож, все по порядку.

Давайте все ж розглядати перемогу «Калуш оркестра», у першу чергу, як акт величезної європейської підтримки України в нинішній ситуації. Що б там не було, Європа у своїй більшості проявила і проявляє велику солідарність з Україною, розуміючи потенційну загрозу що виходить і для неї з боку російської орди.

Чи це применшує вартість перемоги України в конкурсі? Зовсім ні!

Навпаки, це зайвий раз підкреслило – і вже не вперше, а втретє! – що кожна наша перемога на Євробаченні мала яскравий політичний контекст, як у випадку з Русланою, так і у випадку із Джамалою, а тим більше з нинішніми переможцями. Життя попри все завжди вносить важливі корективи. Давайте згадаємо, що і «Калуш оркеста» перемогли на Національному відборі до Євробачення в результаті певних політичних процесів, які змусили зняти з перегонів іншу нашу претендентку.

Так, конкурс Євробачення має яскравий політичний контекст. А ще кілька дуже помітних підтекстів, про які зараз не дуже хочеться говорити. Але це нормально. Це і є найвищий пілотаж будь-якої піар-акції, так непомітно вплітати у будь-яку культурну подію вигідні для когось месседжі.

І часто саме там, де активно наголошують на абсолютній аполітичності тієї чи іншої події, варто шукати добре завуальований прояв якоїсь глобальної політичної концепції

А тепер про головне. Важливо зрозуміти, хто або що в даній ситуації так зіпсували нам абсолютно позитивний месседж про перемогу України на конкурсі Євробачення. І чому пішла така потужна хвиля обурення всередині України на рахунок нашого внутрішнього журі? А тому, що більшості українців здалося неприпустимим в нинішній ситуації знехтувати тим рівнем підтримки з боку Польщі, Литви, Естонії, Чехії, які в нинішній ситуації простягнули нам дружню руку допомоги.

Та й невже, будемо відверті, виступи польського чи естонського співака або литовської співачки, були настільки слабшими у порівнянні з фаворитами нинішнього конкурсу, що члени нашого журі, не могли скористатися моральним правом віддячити їм за їхню людяність і підтримку?

Я не випадково згадав саме про моральне право, тому що саме в цьому криється проблема. І це проблема багатьох наших успішних людей, які дуже швидко забувають, завдяки кому чи чому вони отримали свою успішну кар'єру. А можливо навпаки, вони занадто добре пам'ятають, що вивело їх на гребінь успіху і залишаються рабами тих обставин чи людей, які не дозволяють їм робити правильний моральний вибір.

І хіба конформізм і продажність – це не характерна риса загальної культури нашої «псевдоеліти»?

Складно висловлююсь? Можливо, тому що не знаю, які обставини – хто запросив або що привело цих людей в наще журі «Євробачення» нинішнього року і які «рекомендації» вони отримали на рахунок голосування. Можливо, їх використали «всліпу», закликаючи бути в оцінках «неупередженими та об'єктивними», а потім розіграли цю карту? І як взагалі зробити так, щоб надалі країна знала, хто нестиме персональну моральну відповідальність за свої аморальні рішення.

Очевидно, що ми не знаємо всього і ніколи не дізнаємось. Як і не дізнаємось, чому, зокрема, під час ефіру не було прямих включень деяких країн в процедуру голосування, а замість цих країн їхні оцінки називав абсолютно нейтральний чоловік (очевидно, хтось із оргкомітету).

І ще цікаво, що ми не обурюємось, що ті ж слов'янські «братські» країни – Болгарія, а також Сербія і Македонія теж дали нам нуль від професійного журі, а також не балували нас балами інші балканські країни такі як Сербія, Хорватія чи Чорногорія. Зрозуміло, що там існує свій політичний контекст, про який тут не хочеться говорити.

Очевидно, були якісь проблеми і в підрахунку голосів і в якості надійної комунікації між країнами у відповідальний момент – можливо, хакерські атаки чи ще щось. Але важливо, що вони не вплинули на загальний результат. «Євробачення 2022» увійде в історію, як яскравий приклад підтримки українського народу в його боротьбі за політичну і культурну незалежність від колишної метрополії.

А те, що Росія та її сателіт відсторонені від цього конкурсу, здається, попсувало їм нерви, судячи з реакції їхнього медійного простору

Зокрема видання «Комсомольська правда в Україні» (звучить абсурдно, чи не так?) не залишила каменя на камені від нинішнього конкурсу. Так і написали про свою марну надію на те, що «здоровий глузд виявиться сильніше геополітики».

Так, панове, здоровий глузд таки і виявився сильніше від вашої безглуздої і кривавої геополітики, від вашого залізобетонного піару і неприхованої ненависті до вільного світу, в якому мислити об'єктивно мають право всі.

І я дуже сподіваюсь, що ці «непорозуміння» і пристрасті довкола Євробачення не вплинуть на головні речі – на нашу солідарність і всенародну вдячність усім державам і націям, які в цей складний час надали продовжують надавати нам щиру допомогу. І не забули підтримати Україну на «Євробаченні».

Друзі наші і брати, ще раз приміть наші вибачення і щиру подяку. Слава і хвала Вам!

Слава Україні!

Джерело: блог Анатолія Матвійчука

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