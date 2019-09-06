Міністру соцполітики Соколовській призначили двох заступників



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Міністром соціальної політики стала Юлія Соколовська

У міністерстві соцполітики Олег Коваль відповідатиме за регіони, Сергій Ніжинський опікуватиметься напрямком міжнародної діяльності

Кабінет міністрів затвердив Олега Коваля та Сергія Ніжинського на посадах заступника міністра соціальної політики України.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду 6 вересня, повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що у міністерстві Олег Коваль відповідатиме за регіони та прозорі процедури під час взаємодії людини та держави. У сферах його компетенції - здійснення заходів щодо відкритості, доступності та зрозумілості соціального сервісу.

Олег Коваль

Коваль до призначення на посаду заступника міністра соціальної політики з 2016 року працював помічником міністра Кабінету міністрів та у Департаменті з питань стратегічного планування та координації державної політики в Секретаріаті Кабінету міністрів. Зокрема, займався питаннями впровадженням електронного документообігу в Секретаріаті Кабінету міністрів України та в органах виконавчої влади.

Довгий час займався підприємницькою діяльністю. Є засновником підприємств, зокрема, «Компанії «Юкка», в якій з 1995 по 2006 рр. та з 2015 по 2016рр. працював на посаді директора.

Сергій Ніжинський опікуватиметься напрямком міжнародної діяльності та євроінтеграцією, а також антикорупційною діяльністю та протидією торгівлі людьми.

Сергій Ніжинський

Ніжинський до призначення на посаду заступника міністра соціальної політики пройшов всі щаблі державної служби: від головного спеціаліста до директора департаменту. Більше 13 років займається міжнародною діяльністю. В Секретаріаті Кабінету міністрів координував План дій передбачених Угодою України «Про Асоціацією з ЄС»

Працював на керівних посадах у Державній міграційні службі України, Державній службі з питань АРК та м. Севастополь, міністерстві аграрної політики, торговим представником в Республіці Куба та Секретаріаті Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України призначила склад нового Кабінету міністрів, в якому міністром соціальної політики стала Юлія Соколовська.