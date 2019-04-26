Андрій Антонищак: Треба змінювати закон про держслужбу. От навіщо голові митниці знати французьку?

Народний депутат Андрій Антонищак фото з відкритих джерел

«Разом з Нефьодовим на митницю повернуться люди Калетника. Але цю гру їм поламали, тому вони і бісяться»

Реорганізація Державної фіскальної служби та її поділ на митну та податкову служби загальмувалися. Якщо конкурс на посаду голови податкової вже завершений (його виграв заступник міністра фінансів Сергій Верланов), то голову митниці досі не обрано. Причина – конкурс заблокований через позов народного депутата від Блоку Порошенка Андрія Антонищака, який є головою підкомітету з питань правового забезпечення діяльності митних органів парламентського комітету з питань податкової та митної політики. Окружний адміністративний суд міста Києва, який останніми днями виніс низку резонансних рішень, призупинив дію розпорядження Кабміну про оголошення конкурсу на посаду голови Державної митної служби та заборонив Комісії з питань вищого корпусу державної служби проводити цей відбір. Уряд оперативно звернувся до суду і подав клопотання про скасування цієї ухвали, назвавши ситуацію «масштабною кампанією, покликаною зірвати проведення прозорого і відкритого конкурсу на посади голів Державних митної та податкової служб, дискредитувати конкурсну комісію та натиснути на фіналістів».

Серед претензій позивача Антонищака – те, що конкурси нібито проходять з порушеннями законодавства, а вже за місяць до їхнього проведення були відомі переможці. Наприклад, конкурси ще тривали, а президент упевнено в телеефірі заявив, що головним податківцем стане Верланов, а головним митником – заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов. Окрім цього позову, існує ще один в цей же суд від колишнього голови ДФС Романа Насірова, який вимагає заборонити Кабміну ухвалювати рішення про призначення голови податкової. Тож атака ведеться з різних сторін. Андрій Антонищак запевняє в суто благородній мотивації свого позову. Депутат розповів «Главкому», чого саме він добивається і чому «космонавту» Нефьодову не можна довіряти митницю.

Конкурс лише призупинено до розгляду вашого позову по суті. Чого ви хочете досягти? Щоб був призначений новий конкурс?

Я вже стільки нісенітниць начувся про себе та своїх друзів, що вже не знаю, на що реагувати. Чотири роки я добивався розділення митної та податкової служб. Я мав доповідь у Брюсселі з цього питання і спільно з іншими митниками, громадськими організаціями, народними депутатами ми домоглися свого. У мене нема ніяких людей, яких я хочу посадити на якісь посади. Я просто зацікавлений, аби у нас була сильна та потужна митниця, через яку у нас витікає п’ять мільярдів доларів щорічно. Якщо ми хоча б половину цього зупинимо, то нам не прийдеться стояти на колінах перед МВФ з протягнутою рукою.

Чому конкурс вони призначили між першим та другим туром президентських виборів? Є договорняк між прем’єром Гройсманом та одним політичним кланом, що конкурси виграють Верланов та Нефьодов. 20 березня були оголошені конкурси, а вже 22 березня були відомі його переможці. Тож я і подав позов щодо конкурсу на митниці, де переможців знали наперед. Їхні прізвища навіть президент називав, ще коли конкурси не було завершено. Якщо пам’ятаєте, була навіть заява екс-керівника митниці Анатолія Макаренка, який мав 100% шанс виграти, про те, що він участі в постановочних шоу брати не буде.

Тепер я вимагаю, аби був проведений новий конкурс. Поки він буде проходити, ніхто не забороняє першому заступнику в. о. голови ДФС Віктору Кривіцькому реєструвати митну службу. Сам я планую подати зміни до закону про державну службу. Я вважаю, що норма, за якою держслужбовець має обов’язково володіти англійською або французькою мовою, є порушенням конституційних прав. От навіщо голові митниці знати французьку? Цією нормою ми відсікли ряд високопрофесійних фахівців, які б могли бути потенційними переможцями конкурсів.

Ви кажете про новий конкурс як панацею. А які гарантії, що у нього не будуть ті самі переможці?

Вже не буде договорняка. І треба буде змінити склад конкурсної комісії, ввести туди потужні громадські об’єднання – Асоціацію платників податків, Асоціацію роботодавців і ряд інших потужних асоціацій.

Чому ви не подавали аналогічний позов щодо конкурсу на податкову?

Я подав за своїм профілем. А чому такий позов не подали депутати з мого комітету, які відповідають за податковий блок, я не знаю. Але суд тільки призупинив конкурс, а далі ще буде розглядати мій позов по суті.

Гройсман звернувся до вас із закликом відкликати позов. Він якось намагався на вас особисто вийти?

Я бачив Гройсмана в Кабміні, і абсолютно жодних розмов зі мною не було. Та і які це можуть бути розмови? Знайти якісь точки дотику можна було на засіданні комітету з податкової та митної політики, де були міністр фінансів та її заступник Верланов, але не вдалося.

І скільки може тривати судовий процес і відповідно бути заблокованим конкурс? До інаугурації нового президента?

Ви ж врахуйте: якщо переможець конкурсу не буде визначений протягом 45 днів з дня оголошення конкурсу, цей конкурс вважається недійсним (цей термін спливає 4 травня – «Главком»). А здобутки пана Нефьодова, якого так пропихають, – нульові. Його вихваляють за систему Prozorro – так це його приватний проект, на якому він заробляє гроші. Незрозуміло, що він знає про роботу митниці.

Але якраз його несистемність може стати плюсом для відновленої митниці. Ваша ж фракція голосувала за генпрокурора Юрія Луценка без юридичної освіти, бо він мав би «ламати нинішню систему». Нефьодов чим гірший?

І що – Луценко став плюсом? Така ситуація може бути і з Нефьодовим. Якщо Верланов хоч був дотичний до реформування та якихось процесів, то цей взагалі «космонавт». Реально це буде «фунт». Ми так любимо дивитись на Європу, так ви подивіться, хто керував європейськими митницями, – там хоч один такий «космонавт» був? Зараз, коли потрібно з нуля піднімати митну службу, треба мати спеціальні навички, розуміти, як ця служба має реструктуризуватися… Кажуть, що Нефьодов незаангажований. Вибачте, я вже тих «младореформаторів» надивився. А разом з Нефьодовим туди повернуться люди Калетника (екс-голова митниці часів Януковича Ігор Калетник – «Главком»), про що теж є певні домовленості. Мені розказували, що вже були поділені посади керівників та їхніх заступників митниць. Але цю гру їм поламали, тому вони зараз і бісяться.

Павло Вуєць, «Главком»