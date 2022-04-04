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    Уряд розповів, територією яких країн можна їздити без двосторонніх та транзитних дозволів

    Українським автоперевізникам трохи спростили життя - Уряд розповів, територією яких країн можна їздити без двосторонніх та транзитних дозволів
    Українським автоперевізникам трохи спростили життя
    ілюстрація: Міністерство інфраструктури

    Збільшено термін дій електронної заявки на отримання дозволів з 7 до 10 днів

    Скасовано двосторонні та транзитні дозволи на перевезення територією шести країн Європейського Союзу, зокрема з Болгарії, Угорщини, Італії, Данії, Латвії, Естонії, а також територією Грузії та Туреччини. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

    «Також налагоджений механізм бездозвільного проїзду усім гуманітарним вантажам з Молдовою, Румунією, Словенією, Австрією, Чехією, Польщею, Німеччиною, Нідерландами та Литвою», – йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

    В МІУ також заявили, що з огляду на закриття транзиту територією Білорусі та Росії, а також збільшення кількості вантажних перевезень вантажів автомобільним транспортом, з 4 квітня 2022 року знято або підкориговано низку обмежень.

    Так, зокрема, збільшено термін дій електронної заявки на отримання дозволів з 7 до 10 днів; збільшено до 5 дозволів усіх видів Республіки Польща на один транспортний засіб з квітня по травень; збільшено до 2-х дозволів усіх видів Чеської республіки на один місяць на транспортний засіб з повною масою до 10 т; знято обмеження для поїздок територією Сербії (до перевезень допущено транспорт з вагою, меншою ніж 10 т).

    Також до моменту прийняття рішення щодо транзитного проїзду територією Румунії без дозволів було прийнято рішення оформлювати дозволи ОЧЕС тим автомобільним перевізникам, які виконують перевезення до Грузії, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану на транспортні засоби екологічного стандарту Євро-3 та вище.

    Теги: росія окупанти війна Україна Міністерство інфраструктури транспорт окупація перевезення #stoprussia
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    Уряд розповів, територією яких країн можна їздити без двосторонніх та транзитних дозволів