У війну влада Рівного розщедрилася нечуваними преміями (Документи)

Розмір премій становив від 45% до 180% посадового окладу

Міський голова Рівного Олександр Третяк видав два розпорядження про преміювання працівників за підсумками роботи у березні 2022 року. Відповідні документи підписано 25 березня, передає «Главком».

Найбільші премії отримали:

директори департаментів, начальники самостійних управлінь та служб – 180% посадового окладу ;

; заступники директорів департаментів, заступники начальники самостійних управлінь, служб, начальників управлінь у складі департаментів – 140% посадового окладу ;

; працівники виконавчих органів міської влади – не більше 45% посадового окладу ;

; службовці виконавчих органів міської влади – не більше 100% посадового окладу.

Окремо мер преміював начальника управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради Віктора Шульгу. Йому виписано премію у розмірі 150% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці.

Як відомо, вранці 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі.

В Україні триває 40-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.