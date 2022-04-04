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    У війну влада Рівного розщедрилася нечуваними преміями (Документи)

    У війну влада Рівного розщедрилася нечуваними преміями (Документи)
    фото з відкритих джерел

    Розмір премій становив від 45% до 180% посадового окладу

    Міський голова Рівного Олександр Третяк видав два розпорядження про преміювання працівників за підсумками роботи у березні 2022 року. Відповідні документи підписано 25 березня, передає «Главком».

    Найбільші премії отримали:

    • директори департаментів, начальники самостійних управлінь та служб –180% посадового окладу;
    • заступники директорів департаментів, заступники начальники самостійних управлінь, служб, начальників управлінь у складі департаментів – 140% посадового окладу;
    • працівники виконавчих органів міської влади – не більше 45% посадового окладу;
    • службовці виконавчих органів міської влади – не більше 100% посадового окладу.

    Окремо мер преміював начальника управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради Віктора Шульгу. Йому виписано премію у розмірі 150% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці.

    Як відомо, вранці 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі.

    В Україні триває 40-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна гроші Україна Рівне окупація #stoprussia
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    У війну влада Рівного розщедрилася нечуваними преміями (Документи)