У війну влада Рівного розщедрилася нечуваними преміями (Документи)
Розмір премій становив від 45% до 180% посадового окладу
Міський голова Рівного Олександр Третяк видав два розпорядження про преміювання працівників за підсумками роботи у березні 2022 року. Відповідні документи підписано 25 березня, передає «Главком».
Найбільші премії отримали:
- директори департаментів, начальники самостійних управлінь та служб –180% посадового окладу;
- заступники директорів департаментів, заступники начальники самостійних управлінь, служб, начальників управлінь у складі департаментів – 140% посадового окладу;
- працівники виконавчих органів міської влади – не більше 45% посадового окладу;
- службовці виконавчих органів міської влади – не більше 100% посадового окладу.
Окремо мер преміював начальника управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради Віктора Шульгу. Йому виписано премію у розмірі 150% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці.
Як відомо, вранці 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі.
В Україні триває 40-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.