В Україні на світ з’явились малюки з іменами Джевелін і Джавеліна

Новонароджені з незвичними іменами з'явилися на Вінниччині та в Києві

В Україні батьки почали називати своїх новонароджених дітей на честь американської зброї Javelin, за допомогою військові знищують російських окупантів. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

«Для декого при виборі імені для своєї малечі вирішальну роль зіграла війна, у якій українці вже другий місяць виборюють незалежність та суверенітет нашої держави», - зазначає Мінюст.

Так, у Вінницькій області та місті Київ новонароджені хлопчик і дівчинка отримали імена Ян Джевелін та Джавеліна відповідно.

Нардеп Олексій Гочаренко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив фото мами дівчинки з незвичним іменем і додав: «Тепер чекаємо ще й на маленьких Байрактарів».

Фото: Олексій Гончаренко/Facebook

Мінюст також повідомив, що без прив'язки до теми війни, але при цьому не менш оригінальні та рідковживані імена для своїх малюків обрали ще десятки молодих батьків по всій країні.

Імена хлопчиків:

Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Єреній, Левкіян, Сулейман, Кай, Яремій, Еней, Лємуель, Юсуф, Ахіл, Лучезар, Соломон, Михаїл-Мир.

Імена дівчаток: