  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    В Україні на світ з’явились малюки з іменами Джевелін і Джавеліна

    Іноді новонароджені в Україні отримують незвичні імена - В Україні на світ з’явились малюки з іменами Джевелін і Джавеліна
    Іноді новонароджені в Україні отримують незвичні імена

    Новонароджені з незвичними іменами з'явилися на Вінниччині та в Києві

    В Україні батьки почали називати своїх новонароджених дітей на честь американської зброї Javelin, за допомогою військові знищують російських окупантів. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

    «Для декого при виборі імені для своєї малечі вирішальну роль зіграла війна, у якій українці вже другий місяць виборюють незалежність та суверенітет нашої держави», - зазначає Мінюст.

    Так, у Вінницькій області та місті Київ новонароджені хлопчик і дівчинка отримали імена Ян Джевелін та Джавеліна відповідно.

    Нардеп Олексій Гочаренко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив фото мами дівчинки з незвичним іменем і додав: «Тепер чекаємо ще й на маленьких Байрактарів».

    Фото: Олексій Гончаренко/Facebook

    Фото: Олексій Гончаренко/Facebook

    Мінюст також повідомив, що без прив'язки до теми війни, але при цьому не менш оригінальні та рідковживані імена для своїх малюків обрали ще десятки молодих батьків по всій країні.

    Імена хлопчиків:

    • Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Єреній, Левкіян, Сулейман, Кай, Яремій, Еней, Лємуель, Юсуф, Ахіл, Лучезар, Соломон, Михаїл-Мир.

    Імена дівчаток:

    • Добряна, Афіна, Акиліна, Дзвенислава, Февронія, Ругая, Айлін, Шашана, Лілу, Мілада, Роксолана, Астрід, Єустасія, Яснодара.
    Читайте також: Як зареєструвати малюка під час війни: роз’яснення Мінцифри
    Теги: росія окупанти діти війна Міністерство юстиції Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні на світ з’явились малюки з іменами Джевелін і Джавеліна