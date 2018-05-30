Уряд схвалив Національну транспортну стратегію

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Над документом працювала команда з європейських експертів і консультантів, Міністерства інфраструктури та офісу підтримки реформ

Сьогодні, 30 травня 2018 року, під час засідання Кабінету Міністрів України було схвалено Національну транспортну стратегію на період до 2030 року Drive Ukraine 2030.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав Стратегію програмним документом, який визначатиме розвиток транспортної та інфраструктурної галузей найближчі 12 років: «Так, документ є досить модерновим і спрямованим не тільки на вирішення проблем сьогодення, а на створення нової інфраструктурної реальності. Ми можемо нескінченно латати дороги або модернізовувати вагони, яким по 40 і більше років. Але тільки амбітні плани і «велика інфраструктурна революція» можуть дати Україні нову якість. Побудова модерної держави вимагає модерного підходу».

За словами Володимира Омеляна, стратегічною метою є інтеграція України у світову економіку та технологічний стрибок у сфері інфраструктури.

Міністр також відзначив, що над документом працювала сильна команда з європейських експертів і консультантів, співробітників Міністерства та офісу підтримки реформ.

«Ми повинні вийти з-за меж внутрішньоукраїнського мислення і ставити перед собою глобальні цілі. Стратегія 2030 – це не про транспорт. Стратегія 2030 – про модерну Україну, про розвинену сильну державу, про людей, для яких ми створили найкраще. Бо це – наш обов’язок. І наша робота», - додав Володимир Омелян, -«Drive Ukraine 2030 – перетворення України на розвинену, високотехнологічну та інноваційну країну завдяки розвитку сфери транспорту та інфраструктури, застосування новітніх технологій. Drive Ukraine 2030 – цифрова інфраструктура, безпека на транспорті, безпілотні автомобілі, транспортні коридори, єдина транспортна та інфраструктурна мережа з Європейським Союзом».

Презентація Стратегії відбудеться в рамках Міжнародного тижня з торгівлі і транспорту, який триває в Одесі з 29 травня по 1 червня 2018 року.