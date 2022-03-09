На Львівщині та Івано-Франківщині відновлюють навчання

Форма навчання залежатиме від безпекової ситуації на місцевості

В Івано-Франківській та Львівській областях з 14 березня відновлюють освітній процес. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки з посиланням на місцеві департаменти освіти.

На Івано-Франківщині запускають освітній процес у школах, коледжах та училищах.

Також в області розпочали реєстрацію на навчання учнів, які переселилися з інших областей.

У місцевому департаменті освіти новоприбулих просять заповнити форму:

для учнів шкіл,

для учнів коледжів та училищ,

для студентів фахової передвищої освіти.

«Уже з понеділка, 14 березня, розглядаємо можливість відновлення навчання у школах, коледжах та професійних училищах. Йдеться про відновлення освітнього процесу у форматі дистанційного навчання», – повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

На Львівщині планують відновити навчання у школах у різних форматах – очному, змішаному або дистанційному.

Форма навчання залежатиме від безпекової ситуації на місцевості.

«9 березня кожен заклад освіти має визначитися з формою навчання. Для цього необхідно врахувати чинники безпеки учнів та педагогів, особливості діяльності кожної школи в умовах військового стану. Інформація подається у відділи освіти райдержадміністрацій», – розповіли в Департаменті освіти і науки Львівської ОДА.

Також кожен заклад має забезпечити можливість долучитися до навчання дітям, що тимчасово переїхали на Львівщину через агресію РФ.

Для школярів, які тимчасово переселилися з інших областей, а також для тих, хто перебуває за межами області чи України, створили Дистанційну школу «Вчитись просто» (ДШ «ВП»).

«Школа забезпечуватиме викладання усіх предметів (інтегрованих курсів), передбачених типовими освітніми програмами для ЗЗСО. Викладачами ДШ на волонтерських засадах є кращі педагоги області.

Школа забезпечена навчальним контентом; виконані учнями завдання перевірятимуться, а результати обліковуватимуться. Рідні та учні ДШ «ВП» отримають (на вимогу) витяг з електронного журналу з оцінками для представлення в заклад освіти за постійним місцем проживання», – повідомили в департаменті освіти.

Для учнів 7-11 класів ДШ розпочинає навчальний процес 14 березня. З 21 березня навчатись у Школі зможуть учні 5-6 класів.

Зареєструватись для навчання у Дистанційній школі можна за посиланням.

Для осіб, які потребують детальнішого роз’яснення, працюватиме «Гаряча лінія».

Телефони «гарячої лінії»:

096 014 37 08

093 547 37 83.

Як повідомляв «Главком», міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що його відомство рекомендуватиме відновити навчальний процес там, де це можливо.

За словами очільника міносвіти, після закінчення двотижневих канікул, які оголосили після початку наступу РФ на Україну, у Міносвіти планують відновити навчання, оскільки освітній процес не має перериватися.