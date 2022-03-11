Уряд Словаччини схвалив розміщення військ НАТО

Рішення уряду ще має затвердити парламент

Уряд Словаччини схвалив рішення розмістити в країні понад 2 тис. військовослужбовців НАТО в рамках ініціативи посилення обороноздатності східного флангу Альянсу. Про це пише Euractiv.

Цей крок є частиною ширшої ініціативи щодо посилення обороноздатності НАТО на східному фланзі.

Батальйон посиленої передової присутності (EFP) має складатися з 600 солдатів з Чехії, 200 голландців, 100 поляків, 400 американців і 700 німців.

Після вторгнення Росії в Україну трансатлантичний альянс погодився створити багатонаціональні бойові групи EFP уздовж усього східного крила НАТО, включаючи Румунію, Болгарію, Угорщину та Словаччину.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив підтримку НАТО східних держав-членів під час свого візиту до Латвії у вівторок, відвідавши бойову групу під керівництвом Канади. Столтенберг гарантував, що НАТО захищатиме «кожний дюйм території своїх членів».

Довгий час словаки не були прихильниками розміщення солдат НАТО у своїй країні, а підтримка членства Словаччини була низькою. Однак після війни Росії проти України настрої змінилися .

Згідно з останнім опитуванням, 61% населення вважає членство в НАТО добре, тоді як 45% вірили в це до вторгнення. Словаччина історично переважно антиамериканська та проросійська.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен під час поїздки до Європи обговорив із союзниками в ЄС та НАТО, як збільшити тиск на РФ та допомогти Україні. 6 березня Блінкен на питання журналістів про те, чи дадуть США «зелене світло» країнам НАТО, якщо вони вирішать надавати Україні бойові літаки, Блінкен відповів ствердно. Це сталось через день після того, як президент Володимир Зеленський звернувся до членів Конгресу з проханням надати їх.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з Блінкеном заявив, що є країни, готові надати нам літаки.

Нагадаємо, перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.

Додамо, що кількома днями раніше Євросоюз передумав відправляти Україні винищувачі. За озвученою до того інформацією, Європа планувала відправити Україні 70 винищувачів, у тому числі 28 Міг-29 з Польщі, 12 зі Словаччини і 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії.

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