Уряд сьогодні збереться на позачергове засідання



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Авіакатастрофа у Харкові: Шмигаль збирає позачергове засідання Кабміну

26 вересня під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться позачергове засідання Кабміну

Кабінет Міністрів України сьогодні проведе позачергове засідання через авіакатастрофу, що сталася під Харковом. Про це повідомляє урядовий портал.

«26 вересня під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться позачергове засідання уряду», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, «чорну скриньку» на місці авіакатастрофи на Харківщині не знайдено.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження.

На борту військового літака перебувало 27 осіб. В Офісі генпрокурора повідомили, що під час авіакатастрофи загинули 25 осіб, двоє постраждалих — у важкому стані в лікарні. На борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ.