Уряд спростив процедуру перевірки автівок. Що відомо

У комбінації VIN-коду зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля та рік його випуску

З 1 липня Міністерство внутрішніх справ опублікувало набір даних разом із відомостями про VIN-код

Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що перевірити автівку в Україні стане простіше. На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних стануть доступні VIN-коди зареєстрованих транспортних засобів, повідомляє урядовий портал.

«Відомості про транспортні засоби та їхніх власників https://bit.ly/3hdbuiu - найпопулярніший набір даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. З серпня 2018 року його переглянули понад 440 тисяч разів, а завантажили понад 200 тисяч», – зазначається у повідомленні.

Раніше набір публікувався без VIN-кодів – унікального номера автомобіля, що складається з 17 цифр.

«З 1 липня Міністерство внутрішніх справ опублікувало набір даних разом із відомостями про VIN-код. Наразі доступна інформація про транспортні засоби, які були зареєстровані з 1 січня 2021 року, – понад 820 тисяч», – сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що у комбінації VIN-коду зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля та рік його випуску. Вони використовуються в усьому світі за єдиним стандартом. Дані VIN-коду дозволяють:

ідентифікувати кожну машину у світі й отримати базову інформацію про неї;

перевірити справжність технічного паспорта, щоб шахраї не використовували підробні номери або документи;

дізнатися точну дату розмитнення авто;

зрозуміти точну кількість попередніх власників.

«Незабаром популярні сервіси перевірки авто інтегрують інформацію до своїх ресурсів. Цей процес займатиме лічені секунди», – додали у Мінцифри.

Тим часом, у червні 2021 року в топ-10 найпопулярніших вживаних автомобілів з’явилися Nissan Rogue (X-Trail на європейському ринку) та Hyundai Sonata. Більшість цих легковиків імпортують з США та Південної Кореї.

Перша десятка найпопулярніших вживаних моделей в червні виглядає наступним чином:

Volkswagen Passat (3993 шт.)

Skoda Octavia (3568 шт.)

Volkswagen Golf (3236 шт.)

Daewoo Lanos/Sens (2856 шт.)

Renault Megane (2518 шт.)

Ford Focus (2221 шт.)

Skoda Fabia (1592 шт.)

Opel Astra (1540 шт.)

Hyundai Sonata (1467 шт.)

Nissan Rogue/X-Trail (1379 шт.)