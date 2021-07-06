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    Уряд спростив процедуру перевірки автівок. Що відомо

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    У комбінації VIN-коду зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля та рік його випуску - Уряд спростив процедуру перевірки автівок. Що відомо
    У комбінації VIN-коду зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля та рік його випуску
    Фото: з відкритих джерел

    З 1 липня Міністерство внутрішніх справ опублікувало набір даних разом із відомостями про VIN-код

    Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що перевірити автівку в Україні стане простіше. На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних стануть доступні VIN-коди зареєстрованих транспортних засобів, повідомляє урядовий портал.

    «Відомості про транспортні засоби та їхніх власників https://bit.ly/3hdbuiu - найпопулярніший набір даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. З серпня 2018 року його переглянули понад 440 тисяч разів, а завантажили понад 200 тисяч», – зазначається у повідомленні.

    Раніше набір публікувався без VIN-кодів – унікального номера автомобіля, що складається з 17 цифр.

    «З 1 липня Міністерство внутрішніх справ опублікувало набір даних разом із відомостями про VIN-код. Наразі доступна інформація про транспортні засоби, які були зареєстровані з 1 січня 2021 року, – понад 820 тисяч», – сказано у повідомленні.

    Підкреслюється, що у комбінації VIN-коду зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля та рік його випуску. Вони використовуються в усьому світі за єдиним стандартом. Дані VIN-коду дозволяють:

    • ідентифікувати кожну машину у світі й отримати базову інформацію про неї;
    • перевірити справжність технічного паспорта, щоб шахраї не використовували підробні номери або документи;
    • дізнатися точну дату розмитнення авто;
    • зрозуміти точну кількість попередніх власників.

    «Незабаром популярні сервіси перевірки авто інтегрують інформацію до своїх ресурсів. Цей процес займатиме лічені секунди», – додали у Мінцифри.

    Тим часом, у червні 2021 року в топ-10 найпопулярніших вживаних автомобілів з’явилися Nissan Rogue (X-Trail на європейському ринку) та Hyundai Sonata. Більшість цих легковиків імпортують з США та Південної Кореї.

    Перша десятка найпопулярніших вживаних моделей в червні виглядає наступним чином:

    Volkswagen Passat (3993 шт.)

    Skoda Octavia (3568 шт.)

    Volkswagen Golf (3236 шт.)

    Daewoo Lanos/Sens (2856 шт.)

    Renault Megane (2518 шт.)

    Ford Focus (2221 шт.)

    Skoda Fabia (1592 шт.)

    Opel Astra (1540 шт.)

    Hyundai Sonata (1467 шт.)

    Nissan Rogue/X-Trail (1379 шт.)

    Теги: документи автомобіль Міністерство цифрової трансформації України
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    Уряд спростив процедуру перевірки автівок. Що відомо