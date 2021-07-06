Уряд спростив процедуру перевірки автівок. Що відомо
З 1 липня Міністерство внутрішніх справ опублікувало набір даних разом із відомостями про VIN-код
Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що перевірити автівку в Україні стане простіше. На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних стануть доступні VIN-коди зареєстрованих транспортних засобів, повідомляє урядовий портал.
«Відомості про транспортні засоби та їхніх власників https://bit.ly/3hdbuiu - найпопулярніший набір даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. З серпня 2018 року його переглянули понад 440 тисяч разів, а завантажили понад 200 тисяч», – зазначається у повідомленні.
Раніше набір публікувався без VIN-кодів – унікального номера автомобіля, що складається з 17 цифр.
«З 1 липня Міністерство внутрішніх справ опублікувало набір даних разом із відомостями про VIN-код. Наразі доступна інформація про транспортні засоби, які були зареєстровані з 1 січня 2021 року, – понад 820 тисяч», – сказано у повідомленні.
Підкреслюється, що у комбінації VIN-коду зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля та рік його випуску. Вони використовуються в усьому світі за єдиним стандартом. Дані VIN-коду дозволяють:
- ідентифікувати кожну машину у світі й отримати базову інформацію про неї;
- перевірити справжність технічного паспорта, щоб шахраї не використовували підробні номери або документи;
- дізнатися точну дату розмитнення авто;
- зрозуміти точну кількість попередніх власників.
«Незабаром популярні сервіси перевірки авто інтегрують інформацію до своїх ресурсів. Цей процес займатиме лічені секунди», – додали у Мінцифри.
Тим часом, у червні 2021 року в топ-10 найпопулярніших вживаних автомобілів з’явилися Nissan Rogue (X-Trail на європейському ринку) та Hyundai Sonata. Більшість цих легковиків імпортують з США та Південної Кореї.
Перша десятка найпопулярніших вживаних моделей в червні виглядає наступним чином:
Volkswagen Passat (3993 шт.)
Skoda Octavia (3568 шт.)
Volkswagen Golf (3236 шт.)
Daewoo Lanos/Sens (2856 шт.)
Renault Megane (2518 шт.)
Ford Focus (2221 шт.)
Skoda Fabia (1592 шт.)
Opel Astra (1540 шт.)
Hyundai Sonata (1467 шт.)
Nissan Rogue/X-Trail (1379 шт.)