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    Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні в червні 2021 року

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    Volkswagen Passat - найпопулярніший автомобіль в Україні на вторинному ринку / Фото з відкритих джерел - Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні в червні 2021 року
    Volkswagen Passat - найпопулярніший автомобіль в Україні на вторинному ринку / Фото з відкритих джерел

    Які автомобілі найчастіше купували українці на вторинному ринку в червні 2021 року

    В червні 2021 року в топ-10 найпопулярніших вживаних автомобілів з’явилися Nissan Rogue (X-Trail на європейському ринку) та Hyundai Sonata. Більшість цих легковиків імпортують з США та Південної Кореї.

    Про це повідомляє «Інститут дослідження авторинку» (ІДА).

    Перша десятка найпопулярніших вживаних моделей в червні виглядає наступним чином:

    1. Volkswagen Passat (3993 шт.)
    2. Skoda Octavia (3568 шт.)
    3. Volkswagen Golf (3236 шт.)
    4. Daewoo Lanos/Sens (2856 шт.)
    5. Renault Megane (2518 шт.)
    6. Ford Focus (2221 шт.)
    7. Skoda Fabia (1592 шт.)
    8. Opel Astra (1540 шт.)
    9. Hyundai Sonata (1467 шт.)
    10. Nissan Rogue/X-Trail (1379 шт.)

    У внутрішніх перепродажах вживаних авто в Україні у червні 2021 року змін майже не відбулася. Рейтинг вкотре очолює Daewoo Lanos/Sens; Volkswagen Golf обігнав ВАЗ 2109/21099; Ford Focus поступився Renault Megane та Chevrolet Aveo. Нові моделі цього місяця у писок не потрапили.

    Топ-10 найпопулярніших вживаних моделей, внутрішні перепродажі (без врахування імпорту):

    1. Daewoo Lanos/Sens (2844 шт.)
    2. Volkswagen Passat (2060 шт.)
    3. Skoda Octavia (1938 шт.)
    4. Volkswagen Golf (1459 шт.)
    5. ВАЗ 2109/21099 (1260 шт.)
    6. Renault Megane (1035 шт.)
    7. Chevrolet Aveo/Kalos (1010 шт.)
    8. Ford Focus (1007 шт.)
    9. Skoda Fabia (907 шт.)
    10. Toyota Camry (884 шт.)

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    Теги: Opel Skoda Octavia Hyundai Volkswagen Renault Toyota Skoda Nissan Toyota Camry Skoda Fabia
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    Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні в червні 2021 року