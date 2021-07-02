Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні в червні 2021 року

Volkswagen Passat - найпопулярніший автомобіль в Україні на вторинному ринку / Фото з відкритих джерел

Які автомобілі найчастіше купували українці на вторинному ринку в червні 2021 року

В червні 2021 року в топ-10 найпопулярніших вживаних автомобілів з’явилися Nissan Rogue (X-Trail на європейському ринку) та Hyundai Sonata. Більшість цих легковиків імпортують з США та Південної Кореї.

Про це повідомляє «Інститут дослідження авторинку» (ІДА).

Перша десятка найпопулярніших вживаних моделей в червні виглядає наступним чином:

Volkswagen Passat (3993 шт.) Skoda Octavia (3568 шт.) Volkswagen Golf (3236 шт.) Daewoo Lanos/Sens (2856 шт.) Renault Megane (2518 шт.) Ford Focus (2221 шт.) Skoda Fabia (1592 шт.) Opel Astra (1540 шт.) Hyundai Sonata (1467 шт.) Nissan Rogue/X-Trail (1379 шт.)

У внутрішніх перепродажах вживаних авто в Україні у червні 2021 року змін майже не відбулася. Рейтинг вкотре очолює Daewoo Lanos/Sens; Volkswagen Golf обігнав ВАЗ 2109/21099; Ford Focus поступився Renault Megane та Chevrolet Aveo. Нові моделі цього місяця у писок не потрапили.

Топ-10 найпопулярніших вживаних моделей, внутрішні перепродажі (без врахування імпорту):