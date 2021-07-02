Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні в червні 2021 року
Які автомобілі найчастіше купували українці на вторинному ринку в червні 2021 року
В червні 2021 року в топ-10 найпопулярніших вживаних автомобілів з’явилися Nissan Rogue (X-Trail на європейському ринку) та Hyundai Sonata. Більшість цих легковиків імпортують з США та Південної Кореї.
Про це повідомляє «Інститут дослідження авторинку» (ІДА).
Перша десятка найпопулярніших вживаних моделей в червні виглядає наступним чином:
- Volkswagen Passat (3993 шт.)
- Skoda Octavia (3568 шт.)
- Volkswagen Golf (3236 шт.)
- Daewoo Lanos/Sens (2856 шт.)
- Renault Megane (2518 шт.)
- Ford Focus (2221 шт.)
- Skoda Fabia (1592 шт.)
- Opel Astra (1540 шт.)
- Hyundai Sonata (1467 шт.)
- Nissan Rogue/X-Trail (1379 шт.)
У внутрішніх перепродажах вживаних авто в Україні у червні 2021 року змін майже не відбулася. Рейтинг вкотре очолює Daewoo Lanos/Sens; Volkswagen Golf обігнав ВАЗ 2109/21099; Ford Focus поступився Renault Megane та Chevrolet Aveo. Нові моделі цього місяця у писок не потрапили.
Топ-10 найпопулярніших вживаних моделей, внутрішні перепродажі (без врахування імпорту):
- Daewoo Lanos/Sens (2844 шт.)
- Volkswagen Passat (2060 шт.)
- Skoda Octavia (1938 шт.)
- Volkswagen Golf (1459 шт.)
- ВАЗ 2109/21099 (1260 шт.)
- Renault Megane (1035 шт.)
- Chevrolet Aveo/Kalos (1010 шт.)
- Ford Focus (1007 шт.)
- Skoda Fabia (907 шт.)
- Toyota Camry (884 шт.)
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