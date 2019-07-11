Уряд Великої Британії підтвердив, що іранські катери атакували нафтовий танкер



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На карті Перської затоки виділена Ормузька протока, де іранські човни, за твердженням Лондона, намагалися захопити британський танкер

Уряд Великої Британії закликав іранську владу «знизити напругу в регіоні»

Уряд Великої Британії підтвердив, що іранські катери намагалися затримати їхній нафтовий танкер в Ормузькій протоці.

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій 11 липня.

«Всупереч міжнародному праву три іранських кораблі намагалися затримати комерційне судно British Heritage під час проходу Ормузькою протокою», – говориться в заяві уряду.

Згідно з повідомленням, корабель Військово-морських сил Montrose змушений був «встати між іранськими кораблями та British Heritage та озвучити застереження іранським судам, які відтак розвернулися».

«Ми стурбовані цими діями та продовжуємо закликати іранську владу знизити напругу в регіоні», – повідомив уряд Великої Британії.

Натомість корпус «Вартові ісламської революції» Ірану заперечив спробу зупинити британський танкер – таке повідомлення оприлюднило 11 липня пов’язане з іранським урядом новинне агентство Fars.

Раніше CNN з посиланням на джерела повідомляло, що п'ять озброєних катерів іранського Корпусу вартових Ісламської революції намагалися зупинити британський нафтовий танкер British Heritage у районі Ормузької протоки.

Джерело: Радіо Свобода