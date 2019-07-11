Іранські катери атакували британський нафтовий танкер



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Інцидент стався, коли британський танкер переходив з Перської затоки в Ормузьку

П'ять озброєних катерів іранського Корпусу вартових Ісламської революції намагалися зупинити британський нафтовий танкер British Heritage у районі Ормузької протоки.

Про це CNN повідомили два анонімні американські чиновники, знайомі з ситуацією.

Згідно з інформацією співрозмовників телеканалу, британський танкер переходив з Перської затоки в Ормузьку, коли до нього підпливли іранські кораблі і почали вимагати, щоб судно змінило курс і зупинилося в найближчих іранських територіальних водах.

Телеканал стверджує, що на американському літаку, який перебував неподалік, записали інцидент на відео.

Танкер супроводжував фрегат Королівського флоту HMS Montrose, який націлив гармати на іранські кораблі і зажадав від них відійти, після чого ті відступили.

Як відомо, 4 липня британські морські піхотинці висадилися на танкер Grace1 біля берегів Гібралтару (британської заморської території) і заявили про його арешт за підозрою в перевезенні іранської нафти до Сирії всупереч санкціям Євросоюзу.

Іран зажадав негайного звільнення нафтового танкера. 5 липня один з керівників корпусу «Вартових ісламської революції» заявив, що Іран має захопити у відповідь британський танкер.

9 липня начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Багері заявив, що арешт іранського нафтового танкера у Гібралтарі британськими військовими не залишиться без відповіді.

Раніше повідомлялося, що серед екіпажу затриманого біля Гібралтару іранського нафтового танкера Grace 1 є громадяни України.

Джерело: РБК-Україна