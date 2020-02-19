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    Уряд визначив, чим займатиметься новостворений Офіс фінконтролю

    документ
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    Уряд визначив, чим займатиметься новостворений Офіс фінконтролю

    Офіс фінконтролю перевірятиме міністерства та відомства

    Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 19 лютого, затвердив положення про Офіс фінансового контролю.

    Як повідомляється на Урядовому порталі, це наступний логічний крок у становленні нового органу.

    «У затвердженому положенні йдеться, що Офіс фінконтролю здійснюватиме контрольні заходи у міністерствах, інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах, суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували) державне чи комунальне майно», - зазначено у повідомленні.

    Новостворений орган відповідатиме, зокрема, за перевірку використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, у тому числі цільового, ефективного та результативного використання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів.


    Крім того, Офіс фінансового контролю слідкуватиме за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів, контролюватиме дотримання законодавства про закупівлі, цільове використання і своєчасне повернення кредитів (позик), отриманих під державні (місцеві) гарантії.

    Також у його компетенції - реалізація інвестиційних проєктів, інших проєктів (програм), що підтримуються міжнародними організаціями.

    Нагадаємо, новостворений Офіс фінансового контролю очолив Ігор Буграк

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