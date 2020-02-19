Уряд визначив, чим займатиметься новостворений Офіс фінконтролю документ



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Офіс фінконтролю перевірятиме міністерства та відомства

Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 19 лютого, затвердив положення про Офіс фінансового контролю.

Як повідомляється на Урядовому порталі, це наступний логічний крок у становленні нового органу.

«У затвердженому положенні йдеться, що Офіс фінконтролю здійснюватиме контрольні заходи у міністерствах, інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах, суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували) державне чи комунальне майно», - зазначено у повідомленні.

Новостворений орган відповідатиме, зокрема, за перевірку використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, у тому числі цільового, ефективного та результативного використання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів.