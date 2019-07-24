Уряд запустив нову схему банкрутства в Україні документ



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Нова схема передбачена Кодексом про банкрутство, підписаним у квітні цього року

Кабінет міністрів України запустив нову схему банкрутства, передбачену Кодексом про банкрутство. Відповідне рішення було прийняте у ході засідання уряду.

Так, у ході сьогоднішнього засідання уряд схвалив проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 30 січня 2013 р. №38 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету міністрів України у зв'язку з прийняттям Кодексу України з процедур банкрутства».

Цим документом передбачається привести постанову уряду від 30 січня 2013 року №38 «Про затвердження Порядку погодження умов і порядку проведення санації державних підприємств до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування» у відповідність з Кодексом з процедур банкрутства та визнати такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабміну, прийняття яких кодексом не передбачено.

Отже, згідно з постановою, ініціатором проведення санації може виступати керівник державного підприємства за рішенням його засновників (учасників, акціонерів).