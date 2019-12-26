Уряд зобов'язав «Нафтогаз» терміново виплатити дивіденди



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Влада знайшла спосіб частково закрити дірку у бюджеті

Кабінет міністрів розпорядився про дострокову виплату «Нафтогазом України» 8,5 млрд гривень дивідендів з чистого прибутку, отриманого компанією за дев'ять місяців 2019 року.

Про це йдеться у розпорядженні №1339 від 26 грудня.

Гроші повинні бути направлені до держбюджету не пізніше, ніж 27 грудня. Ця сума потім буде врахована під час розрахунку і виплати компанією дивідендів за підсумками діяльності за весь 2019 рік.

За 9 місяців 2019 року консолідований чистий прибуток групи «Нафтогаз» становив 21,3 млрд гривень.

Дивіденди «Нафтогазу» за 2018 рік становили 12,25 млрд гривень. Рішення про їх виплату було прийнято загальними зборами акціонерів компанії і затверджено урядом у квітні 2019 року.

Нагадаємо, що у середині грудня Міністерство фінансів урізало фінансування витрат через недовиконання державного бюджету. Останні кілька днів до Нового року вони проводитимуться у порядку пріоритетності.

У січні-листопаді державний бюджет України за доходами було виконано тільки на 94,1%. За 11 місяців вони становили 899,745 млрд гривень за планом у 955,716 млрд гривень.

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